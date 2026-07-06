Мексико и Англия вече са на "Ацтека", началото може да бъде отложено

Мексико и Англия ще излязат на "Ацтека" в много напрегнат 1/8-финален сблъсък от Световното първенство. Залогът е място на 1/4-финалите, където победителят ще срещне отбора на Норвегия, който по-рано елиминира Бразилия. Двубоят трябва да започне в 03.00 часа българско време, но е има вероятно началото му да бъде отложено.
Снощи се обмисляше вариант 1/8-финалът да бъде изместен с шест часа по-рано - за 21:00 часа българско време. Това беше заради прогнозите, че в предвидения начален час на сблъсъка има 90% вероятност за буря с мълнии. Последва обаче остра реакция и от двата отбора, защото така се обърква програмата им за подготовка. Отделно хиляди фенове имат планирани пътувания, съобразени с оригиналния начален час, а шестчасова промяна би поставила под въпрос достигането им до стадиона навреме. Така началният час се запази. Според информациите в английските медии очакваната буря в Мексико Сити е започнала малко преди полунощ българско време. Това е задействало протокола за мерки за безопасност при мълнии. Пристигането на играчите на двата отбора пък бе отложено за известно време, но те вече пристигнаха на "Ацтека".
За „трите лъва“ това не е просто поредният мач – това е завръщане на мястото на най-големия им кошмар, където преди 40 години Диего Марадона ги съкруши с „Божията ръка“ и „Гола на века“.
Мексико преживява един от най-добрите си периоди в историята. Възпитаниците на Хавиер Агире спечелиха и четирите си двубоя до момента на турнира, като впечатляващото е, че все още не са допуснали нито един гол в мрежата си. След победи над Южна Африка (2:0), Южна Корея (1:0) и Чехия (3:0) в груповата фаза, „ацтеките“ отстраниха Еквадор с 2:0 в първия кръг на елиминациите.
Статистиката на „Ацтека“ е стряскаща за всеки гост – Мексико има 70 победи и само 2 загуби в официални срещи на този стадион. На световни първенства мексиканците нямат загуба на този терен, като до момента имат осем победи и две равенства. Към това трябва да добавим и екстремната надморска височина от 2240 метра, която прави дишането трудно за непривикналите спортисти.
Англия обаче спечели последните осем директни сблъсъка с Мексико. В първия кръг от елиминациите "трите лъва" се справиха с ДР Конго след обрат и победа с 2:1. Тимът на Томас Тухел има три победи и едно реми в четирите си мача на Мондиал 2026.
Тухел е направил три промени в стартовия си състав в сравнение с 1/16-финала с Конго. Джаръл Куанса е възстановен и започва отдясно на отбраната за сметка на Джед Спенс. Букайо Сака и Антъни Гордън пък заменят на двата фланга на атаката Нони Мадуеке и Маркъс Рашфорд.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google