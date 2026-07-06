Мексико и Англия вече са на "Ацтека", началото може да бъде отложено

Мексико и Англия ще излязат на "Ацтека" в много напрегнат 1/8-финален сблъсък от Световното първенство. Залогът е място на 1/4-финалите, където победителят ще срещне отбора на Норвегия, който по-рано елиминира Бразилия. Двубоят трябва да започне в 03.00 часа българско време, но е има вероятно началото му да бъде отложено.

Снощи се обмисляше вариант 1/8-финалът да бъде изместен с шест часа по-рано - за 21:00 часа българско време. Това беше заради прогнозите, че в предвидения начален час на сблъсъка има 90% вероятност за буря с мълнии. Последва обаче остра реакция и от двата отбора, защото така се обърква програмата им за подготовка. Отделно хиляди фенове имат планирани пътувания, съобразени с оригиналния начален час, а шестчасова промяна би поставила под въпрос достигането им до стадиона навреме. Така началният час се запази. Според информациите в английските медии очакваната буря в Мексико Сити е започнала малко преди полунощ българско време. Това е задействало протокола за мерки за безопасност при мълнии. Пристигането на играчите на двата отбора пък бе отложено за известно време, но те вече пристигнаха на "Ацтека".

#england team bus is jeered and sprayed with foam as it arrives at Azteca Stadium (despite FIFA saying teams told to delay arrivals whilst lightning risk remains). pic.twitter.com/7twjDTbtET — Rob Dorsett (@RobDorsettSky) July 5, 2026

За „трите лъва“ това не е просто поредният мач – това е завръщане на мястото на най-големия им кошмар, където преди 40 години Диего Марадона ги съкруши с „Божията ръка“ и „Гола на века“.

Мексико преживява един от най-добрите си периоди в историята. Възпитаниците на Хавиер Агире спечелиха и четирите си двубоя до момента на турнира, като впечатляващото е, че все още не са допуснали нито един гол в мрежата си. След победи над Южна Африка (2:0), Южна Корея (1:0) и Чехия (3:0) в груповата фаза, „ацтеките“ отстраниха Еквадор с 2:0 в първия кръг на елиминациите.

Статистиката на „Ацтека“ е стряскаща за всеки гост – Мексико има 70 победи и само 2 загуби в официални срещи на този стадион. На световни първенства мексиканците нямат загуба на този терен, като до момента имат осем победи и две равенства. Към това трябва да добавим и екстремната надморска височина от 2240 метра, която прави дишането трудно за непривикналите спортисти.

Англия обаче спечели последните осем директни сблъсъка с Мексико. В първия кръг от елиминациите "трите лъва" се справиха с ДР Конго след обрат и победа с 2:1. Тимът на Томас Тухел има три победи и едно реми в четирите си мача на Мондиал 2026.

Тухел е направил три промени в стартовия си състав в сравнение с 1/16-финала с Конго. Джаръл Куанса е възстановен и започва отдясно на отбраната за сметка на Джед Спенс. Букайо Сака и Антъни Гордън пък заменят на двата фланга на атаката Нони Мадуеке и Маркъс Рашфорд.

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