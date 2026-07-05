Стоичков: По това време преди 32 г. България вече истински превземаше Америка

Христо Стоичков, който е на световните финали, също чака с нетърпение битката между Мексико и Англия. Дуелът на “Ацтека” е идната нощ от 03:00 часа българско време.

На днешната дата (5 юли), по време на Мондиал 1994, беше и великият за България осминафинал срещу мексиканците, спечелен от нашия тим след дузпи. Точно Ицо тогава рано-рано “препарира” Хорхе Кампос за 1:0, а после дори не се стигна до това той да изпълнява от бялата точка, защото преди това Борислав Михайлов отчая съперника.

Ето какво написа Стоичков в профила си във “Фейсбук”:



“Довечера Мексико играе срещу Англия! А преди 32 години - срещу България!

Какъв спомен само! Счупена врата, слаб съдия и един невероятен Боби Михайлов!

На Джайнт Стейдиъм българският отбор бе само от гиганти! Всички играхме страхотно! А дузпите? Какви дузпи само! За първи и единствен път се зарадвах, че не се стигна до моята!

България вече истински превземаше Америка със своите юнаци!

А още нещо прекрасно се случи точно днес - Българският лъв Никола Цолов превзе Англия!

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