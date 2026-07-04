Коул Палмър с нов намек към Тухел точно преди двубоя с Мексико

Звездата на Челси Коул Палмър бе сред имената, които изненадващо не попаднаха в състава на Англия за Световното първенство. Халфът вярва, че е можел да предложи „нещо различно“ на английския национален отбор на турнира. Именно това е една от основните критики на някои от анализаторите, че избраният от Томас Тухел състав не може да предложи сериозни алтернативи и липса на креативност, тъй като подбраните футболисти имат сходни качества.

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Отсъствието на Коул Палмър дойде след труден сезон на „Стамфорд Бридж“, в който той отбеляза 11 гола във всички състезания. В разговор за „Таймс“ Палмър заяви, че смята, че е можел да допринесе за отбора. Той каза: „Е, разбира се, че мисля така.“

„Всеки футболист иска да бъде на Световното първенство, но това е решение, което не мога да променя, и е трудно, каквато и да е причината. Но просто се опитвам да се насладя на лятната почивка – първото лято, в което имам почивка.“

„Да, разбира се, че е хубаво [че феновете смятат, че е трябвало да бъда включен], но аз не съм там. Знам какво можех да предложа, знаете ли – нещо различно от това, което мениджърът е избрал. Но както казах и преди, не мога да променя решението и желая на всички всичко най-добро.“

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„Естествено. Като при всичко друго: ако ти кажат, че по същество не си достатъчно добър, ще искаш да докажеш на хората, че грешат. Така че, да, предполагам, че е така.“

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Палмър, на 24 години, досега е записал 14 мача за Англия в кариерата си, като е отбелязал два гола, включително попадение във финала на Евро 2024 срещу Испания.

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Англия се завръща в игра в понеделник сутринта (3 сутринта българско време) в опит да достигне четвъртфиналите на Световното първенство за трети пореден път. „Трите лъва“ се изправят срещу съдомакина Мексико на стадион „Ацтека“. Ако спечелят този мач, отборът на Тухел ще играе срещу победителя от двойката Бразилия – Норвегия в осминафиналите на турнира.

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Снимки: Gettyimages