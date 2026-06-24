Кай Хавертц не вижда Ундав като конкурент в атаката на Германия и оценява ролята му

Нападателят на Арсенал Кай Хавертц не гледа на Дениз Ундав като на съперник за мястото му сред титулярите в националния тим на Германия за Световното първенство.

Нагелсман с важно решение относно жокера Ундав за следващия мач на Германия

„Наистина оценявам, че е тук“, заяви Хавертц за нападателя на Щутгарт, който реализира три гола в два мача, влизайки като резерва. „Имахме нужда от Дениз. Той се разписа и срещу Кот д'Ивоар“, добави Кай Хавертц пред вестник "Die Zeit".

След като Германия вече се класира за 1/16-финалите, селекционерът Юлиан Нагелсман може да се опита да ротира състава за последния мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Еквадор в Ню Джърси, като някои анализатори се питат дали Ундав трябва да попадне в стартовия състав.

Хавертц, който отбеляза два гола при победата със 7:1 над Кюрасао, коментира, че той и Ундав могат да започнат заедно. „В края на краищата можем да играем добре заедно - аз зад него или до него. Радвам се за всеки съотборник, който се представя добре. Ние сме отбор“, заяви той.

„Не съм от хората, които надигат глас преди мач. Имаме и други с водещата роля - Йошуа Кимих, Антонио Рюдигер и Паскал Грос също. Всички са над 30 години. Виждам се по-скоро в същата възрастова група като Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Но също така искам да водя, когато нещата не вървят по нашия начин“, обясни Кай Хавертц.

Играейки във Висшата лига, Хавертц не е в светлината на прожекторите за германските фенове в същата степен, както съотборниците му в Бундеслигата, а той смята, че това може да накара някои да го подценят: „Това понякога беше така с Тони Кроос и Илкай Гюндоган, които играха в чужбина години наред.“

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Хавертц каза още, че има своя собствена стратегия, когато става въпрос за стремежа към реализиране на попадения. „Защитниците никога не трябва да знаят къде съм, накъде отивам и какво правя. Това е най-лошото за тях. Опитвам се да бъда призрак за защитниците“, заяви футболистът на Арсенал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago