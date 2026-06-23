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  3. Рома набеляза голмайстора на Германия на Мондиал 2026

Рома набеляза голмайстора на Германия на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 18:03
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Рома се интересува от германския голмайстор Дениз Ундав, пише вестник "Билд". Нападателят се превърна в безспорната звезда на Бундестима, отбелязвайки три гола в първите си два мача на Мондиал 2026, включително два, които помогнаха за обрат за успеха с 2:1 срещу Кот д'Ивоар.

”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите
”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите

Името му вече беше на радара на най-добрите европейски клубове преди началото на турнира, а според "Билд" няколко клуба са се обърнали към Щутгарт с запитвания за играча. Сред тях е Рома, търсеща нов нападател, който да партнира на Донийл Мален. От останалите отбори в Серия "А" Комо и Милан вече са провели разговори с обкръжението на играча.

Ундав, който е търсен и от испански и арабски клубове, имаше ясно желание да изясни бъдещето си още преди началото на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages

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