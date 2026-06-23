Рома набеляза голмайстора на Германия на Мондиал 2026

Рома се интересува от германския голмайстор Дениз Ундав, пише вестник "Билд". Нападателят се превърна в безспорната звезда на Бундестима, отбелязвайки три гола в първите си два мача на Мондиал 2026, включително два, които помогнаха за обрат за успеха с 2:1 срещу Кот д'Ивоар.

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Името му вече беше на радара на най-добрите европейски клубове преди началото на турнира, а според "Билд" няколко клуба са се обърнали към Щутгарт с запитвания за играча. Сред тях е Рома, търсеща нов нападател, който да партнира на Донийл Мален. От останалите отбори в Серия "А" Комо и Милан вече са провели разговори с обкръжението на играча.

Ундав, който е търсен и от испански и арабски клубове, имаше ясно желание да изясни бъдещето си още преди началото на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages