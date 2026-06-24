Левелинг обеща да си направи прическата на Роналдо, ако Германия стане световен шампион

Германският национал Джейми Левелинг обеща, че ще си подстриже косата с триъгълния бретон, популярен през 2002 година от бразилския футболист Роналдо, след като халфът промени профилната си снимка в социалните мрежи с такава, създадена с изкуствен интелект, на която е с емблематичната прическа на бившия световен шампион.

Роналдо, който игра с тази прическа по пътя към спечелването на титлата през 2002 година с Бразилия, изпрати на Левелинг подписана фланелка на Бразилия, след като беше информиран за редактираната профилна снимка на германеца.

„Видяхте, че промених профилната си снимка . . . с тази прическа на Роналдо. Беше малко забавно, но привлече толкова много внимание, че истинският Роналдо ми изпрати фланелка. Бразилски репортер ми я даде“, каза Левелинг на пресконференция, вдигайки подписаната фланелка на Бразилия.

След това той обеща да имитира двукратния световен шампион, ако Германия спечели Световното първенство.

„До финала има още няколко мача, но ако спечелим, ще си направя тази прическа. Това е моето обещание към Германия“, добави Левелинг, цитиран от агенция Ройтерс.

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