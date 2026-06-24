Нагелсман с важно решение относно жокера Ундав за следващия мач на Германия

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман най-после ще пусне като титуляр “златната резерва” Дениз Ундав, твърди “Билд”.
Това ще се случи в последния мач от групата срещу Еквадор. Германия вече си осигури първото място в групата, което дава удобна възможност за ротации в състава на Бундестима.
Ундав, който вече има 3 гола на Световното и 2 асистенции, ще започне за пръв път като титуляр на Мондиал 2026, като най-вероятно ще заеме мястото на Джамал Мусиала като “десетка”.
Очаква се Нагелсман да направи още промени, като е възможно нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде също да започне от самото начало или поне да запише първи минути на Мондиала.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google