Нагелсман с важно решение относно жокера Ундав за следващия мач на Германия

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман най-после ще пусне като титуляр “златната резерва” Дениз Ундав, твърди “Билд”.

Undav is set to replace Jamal Musiala at #10. Nick Woltemade could start upfront or at least get his first World Cup minutes off the bench [@BILD] https://t.co/WzWiodT5iD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 24, 2026

Това ще се случи в последния мач от групата срещу Еквадор. Германия вече си осигури първото място в групата, което дава удобна възможност за ротации в състава на Бундестима.

Ундав, който вече има 3 гола на Световното и 2 асистенции, ще започне за пръв път като титуляр на Мондиал 2026, като най-вероятно ще заеме мястото на Джамал Мусиала като “десетка”.

Очаква се Нагелсман да направи още промени, като е възможно нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде също да започне от самото начало или поне да запише първи минути на Мондиала.

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