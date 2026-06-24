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Мусиала: Целият отбор на Германия е в страхотно настроение, с Виртц заедно се справяме добре

  • 24 юни 2026 | 14:03
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Германският национал Джамал Мусиала се наслаждава да играе заедно със своя съотборник - 23-годишния Флориан Виртц, за представителния тим по футбол на страната.

„Мисля, че с Фло играем наистина добре заедно“, заяви талантът на Байерн (Мюнхен) в интервю за "Билд". Същото важи и за съотборниците му Кай Хавертц, Льорой Сане, Феликс Нмеча и Александър Павлович, добави той.

„Целият отбор е в страхотно настроение. Без значение на коя позиция играя, мога да комбинирам с всеки. Но е истина, че с Фло работим много добре заедно на терена, дори можем да си разменяме позициите от време на време. Просто е много забавно да имаме тази спокойна атмосфера и свобода на терена“, коментира Мусиала.

Двамата млади футболисти отдавна се смятат за бъдещи надежди на германския национален отбор след разочароващото десетилетие на страната, последвало триумфа на Световното първенство през 2014 година.

До момента на Мондиал 2026 Германия записа убедителна победа със 7:1 над Кюрасао и драматичен успех след обрат с 2:1 над Кот д'Ивоар. Тимът, воден от селекционера Юлиан Нагелсман, се изправя срещу Еквадор в Ню Джърси в четвъртък в последната си среща от груповата фаза, като германците вече си осигуриха първото място в групата.

Мусиала и Виртц направиха окуражаващ старт на Световния шампионат. „Искаме да покажем на какво сме способни в този турнир. Това е, за което се напрягам всеки ден“, каза още Джамал Мусиала.

След като се възстанови от фрактура на крака, получена на Световното клубно първенство през 2025 година, Мусиала заяви, че знае, че трябва „да остане търпелив“. „Особено след контузията ми, трябва да бъда търпелив. Но също така знам, че имам качествата един ден да постигна високите цели, които съм си поставил. Обаче не се натоварвам, когато става въпрос за индивидуални трофеи“, обясни той.

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Колкото до друг от съотборниците си в националния тим - Дениз Ундав, Мусиала разкри любопитната подробност, че нападателят на Щутгарт е пристрастен към изключително люти сосове: „Това не е за мен - не ми харесва да имам стомашни проблеми.“ Талантът на Байерн не спести похвали и идола си Лионел Меси, както и към селекционера Юлиан Нагелсман.

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Снимки: Gettyimages

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