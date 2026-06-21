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  3. Нагелсман: В края на мача поехме риск, всички от пейката се справиха отлично

Нагелсман: В края на мача поехме риск, всички от пейката се справиха отлично

  • 21 юни 2026 | 02:35
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Юлиан Нагелсман говори след победата с 2:1 на Германия от втория кръг в група "Е" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Бундестимът изоставаше в резултата, но направиха късен обрат и в крайна сметка се поздравиха с победата, след която вече имат актив от шест точки и гледат уверено напред към директните елиминации.

"Много съм щастлив за момчетата, защото в последния четвърт час отново вложиха страшно много усилия. Като цяло през второто полувреме бяхме много по-добри, усещахме, че ги притискаме. Накрая, вярно че имаше критични ситуации в двете посоки, но като цяло поехме малко повече риск. Бяхме по-опасни на котраатака. Последните десет минути Денис вкара два гола. Всички, които влязоха, дадоха всичко от себе си. Според мен просто са един за друг и всички, които се появиха в игра се справиха отлично и съм много доволен. Леон Горетцка имаше една много добра ситуация в гръб, в която се защити и в крайна сметка мисля, че победата е заслужена, въпреки че в началото играхме прекалено много през центъра", каза Нагелсман.

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