Надим Амири: Нямам нужда от много минути, за да съм полезен

Атакуващият полузащитник на Германия Надим Амири влезе като резерва, направи асистенция, която даде началото на обрата с 2:1 над Кот д'Ивоар и сега се надява, че големият му момент не е бил просто проблясък на Световното първенство.

29-годишният футболист на Майнц 05 подаде на Дениз Ундав, който заличи преднината на африканците от 0:1, а Германия спечели мача, за да си осигури първото място в Група “Е” и място в елиминационната фаза преди последния си мач срещу Еквадор в четвъртък.

„Мисля, че всеки играч иска да започне добре в турнира. Не бях разочарован, че не играх срещу Кюрасао. Не ми трябват много минути, за да вляза в играта, и мачът с Кот д'Ивоар беше перфектният пример. Това беше огромен момент за мен“, каза Амири на пресконференция.

Германия вече се класира, но Амири заяви, че мачът срещу Еквадор ще бъде като финал за отбора, който е нетърпелив да запази победния си импулс, след като германците са спечелили последните си 11 международни мача.

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Снимки: Gettyimages