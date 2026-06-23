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Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 2006
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Германия си осигури първото място в групата и се класира за 1/16-финалите на Световното първенство, като ще играе своя мач от въпросния етап във вторник (29 юни) от 23:30 часа българско време в Бостън.

“Дотук добре. Сега обаче нещата се усложняват. Все още не е ясно срещу кого ще играем, като това ще стане сигурно едва в неделя сутринта, около 6:00 часа германско време, след последния съдийски сигнал от груповата фаза”, отбелязват от “Билд” в материал, с който изразяват недоволството си.

Ето какво пише още в статията на германския таблоид:

Съперникът ще бъде един от пет възможни групи

Това, което е сигурно, е, че ще се изправим срещу отбор, завършил на трето място. Възможните противници са от групи A (Южна Африка, Южна Корея или Чехия), B (Канада, Швейцария, Босна или Катар), C (Бразилия, Мароко или Шотландия), D (Австралия или Парагвай) или F (Холандия, Япония или Швеция).

Кои отбори ще завършат трети в тези групи и ще се превърнат в потенциални наши съперници, ще стане ясно още в петък сутринта около 6:00 часа германско време. Тогава приключва последният кръг в група D с мачовете Турция срещу САЩ и Парагвай срещу Австралия.

Въпреки това, дори и тогава името на нашия опонент може да се промени. Истински абсурд на Световното първенство!

Отборите, заели трето място, влизат в отделно класиране
ФИФА съставя специална ранглиста за отборите, завършили на трето място във всичките 12 групи на турнира. Класирането се определя въз основа на спечелените точки и головата разлика в съответните им групи. При равенство между два отбора следващият критерий е броят на отбелязаните голове. Ако и там има паритет, се взима предвид класирането по феърплей, а като последна мярка се гледа позицията в световната ранглиста.

След края на груповата фаза се прави финалната равносметка: най-добрите осем отбора от тази ранглиста продължават към шестнайсетинафиналите. За най-слабите четири (от 9-о до 12-то място) Световното първенство приключва и те се прибират у дома заедно с отборите, завършили на последно място в групите си.

Възможни са размествания до последния момент
В класирането на третите отбори може да има промени до самия край на последния мач от груповата фаза. Ето един хипотетичен пример за по-добро разбиране: отбор е на 9-о място до последните минути, но вкарва победен гол. Този гол веднага го изстрелва нагоре в класирането на третите отбори, измествайки досегашния осми и изхвърляйки го от турнира.

Погледнато от германска гледна точка, това означава, че отбор, който доскоро е изглеждал като наш сигурен съперник, може внезапно да се окаже зад друг или дори да отпадне напълно от топ 8. И така, противникът ни ще се смени в последния момент.

Отборите ще пътуват в последната минута
Едва след последния съдийски сигнал в неделя сутринта около 6:00 часа всички отбори ще знаят със сигурност срещу кого и къде ще играят. Стадионите за шестнайсетинафиналите са определени отдавна. Напълно възможно е един гол, отбелязан някъде, да промени дестинацията на даден отбор от Бостън до Мексико Сити. Това със сигурност ще създаде сериозен стрес и ще наложи спешни резервации от страна на организационните екипи на националните отбори.

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