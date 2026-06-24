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Германия започна подготовка за мача с Еквадор

  • 24 юни 2026 | 04:34
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Националният отбор на Германия започна подготовка за последния си мач от груповата фаза на Световното първенство по футбол в четвъртък срещу Еквадор, а селекционерът Юлиан Нагелсман може би обмисля промени, без да иска да спре инерцията на отбора, съобщава ДПА.

Нагелсман тренира 22-ама полеви играчи и тримата вратари в базовия лагер в Северна Каролина. Германия спечели първите си два мача от груповата фаза и си осигури първото място в група Е.

Треньорът на Бундестима ще иска да запази инерцията, тъй като победите срещу Кюрасао (7:1) и над Кот д'Ивоар (2:1) удължиха победната серия на отбора до 11 мача. В същото време той може да обмисли промени, за да даде почивка на някои играчи и да даде шанс на други. Нагелсман ще трябва да замени централния защитник Нико Шлотербек, който получи контузия на глезена, сложила край на участието му в турнира. Антонио Рюдигер е вероятният заместник.

Най-големият въпрос е около нападателя Дениз Ундав, който влезе от пейката в двата предишни мача, за да отбележи три гола, включително и двата срещу Кот д'Ивоар, и да запише две асистенции. Нагелсман може да му осигури място в стартовия състав.

Германия за последно спечели трите си мача от груповата фаза на Световното първенство на домакинския турнир през 2006-а, където в крайна сметка завърши на трето място.

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Снимки: Gettyimages

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