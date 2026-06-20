Съставите на Германия и Кот д‘Ивоар, Нагелсман не прави никакви промени

След като стартира с гръмкото 7:1 срещу дебютанта Кюрасао, тази вечер Германия ще има много по-сериозен тест във втория си двубой на Мондиал 2026. Бундестимът се изправя срещу Кот д'Ивоар, който в първия си мач надделя с 1:0 над Еквадор след късно попадение. Срещата е от група "Е" и ще се играе на "БМО Фийлд" в Торонто от 23:00 часа българско време.

Германия влиза в този сблъсък след серия от цели 10 поредни победи, която стартира още през септември 2025 г. В девет от тези срещи тимът на Юлиан Нагелсман отбеляза два или повече гола. Бундестимът обаче допускаше попадения в четири от предишните си пет двубоя, а на световни първенства няма чиста мрежа в последните седем срещи. Последната такава датира от финала срещу Аржентина от 2014 г.

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След като не успя да се класира за Световните първенства през 2018 и 2022 г., Кот д'Ивоар взе трите точки в първия си мач на турнира това лято, постигайки късна победа над Еквадор. Амад Диало се разписа в 90-ата минута, след като преди това на няколко пъти удари на еквадорците срещаха гредите.

Можете да гледате сблъсъка на живо в bnt.sportal.bg, където се излъчват всички 104 мача от Мондиал 2026.

Досега двата отбора са се срещали само веднъж - в контрола през 2009 година, завършила при резултат 2:2 след късен изравнителен гол на Лукас Подолски. „Слоновете“ са спечелили само един от предишните си четири двубоя на световните първенства срещу европейски съперници (1 равенство, 2 загуби), докато Германия е била победена само веднъж от африканска нация на световната сцена (5 равенства, 2 загуби).

Юлиан Нагелсман не прави никакви промени в състава си след головата вихрушка, която бе устроена на аутсайдера Кюрасао в първата среща, завършила 7:1 за Германия. Кай Хавертц отново е на върха на атаката, а зад него действат Флориан Виртц като ляво крило, Джамал Мусиала като десетка и Льорой Сане отдясно. В средата на терена пак са Александър Павлович и Феликс Нмеча. На вратата пак е ветеранът Мануел Нойер, който днес пак се записва в историята и става стражът с най-много мачове в историята на световните първенства – 21.

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае прави няколко промени в сравнение с късната победа над Еквадор. „Слоновете“ ще играят във формация 4-3-3, като голмайсторът Амад Диало започва сред титулярите и ще действа по десния фланг за сметка на Никола Пепе. Исканият от куп грандове Ян Диоманде е преместен отляво. Нападателят Ели Уаи, който имаше визови проблеми, пък е оставен на пейката и е заменен от Анже-Йоан Бони. В средата на терена Ибрахим Сангаре започва вместо Секо Фофана и ще партнира на Франк Кесие в средата на терена. Друго ново име в състава е това на халфа на Трабзонспор Крист Инао Оулай.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages