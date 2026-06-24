Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

Бившият национален селекционер на Германия Юрген Клинсман е убеден, че държавният тим може да постигне големи неща на Световното първенство след представянето си в първите два мача от груповата фаза. „Всичко е възможно. Наистина съм оптимист, че ще стигнем далеч в турнира“, заяви той по време на посещение в Германския дом на футбола в Ню Йорк. Клинсман добави, че е „щастлив, че нещата започнаха толкова позитивно, че атмосферата е наистина добра и стискам палци“.

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За тима на Германия все още предстои още един мач в груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Еквадор в четвъртък, но вече се класира за елиминациите като победител в групата. „От момента, в който преминеш групите, започва нов турнир. След това всеки мач е финал. Отборът със сигурност ще се нуждае от малко късмет тук-там и вероятно ще трябва да се изправи пред дузпи в даден момент“, каза Юрген Клинсман, но също така подчерта, че все още има място за подобрение. „Това ще бъде дълъг, дълъг турнир“, продължи германският специалист, който отказа да заеме позиция на фона на дебата дали резервата Дениз Ундав трябва да бъде в титулярния състав, след като отбеляза три гола в два мача.

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Клинсман обаче заяви, че е „фен на номер 9“ и „фен на Дениз. Начинът, по който влезе и си свърши работата, е невероятен, това е страхотно“. Той изрази недоволство от ситуацията на защитника Нико Шлотербек, който отпадна от Световното първенство поради контузия: „Това боли. но все пак имаме толкова много качество в този отбор. Жалко е, но тимът ще се справи дори без Шлотербек“. Юрген Клинсман допълни, че според него Бразилия е фаворит за спечелване на титлата и е убеден, че Карло Анчелоти е „сред тримата най-добри треньори в света“.

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Снимки: Gettyimages