Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

Легенда на Германия вярва, че Бундестима може да постигне големи неща на Световното

  • 24 юни 2026 | 11:09
  • 86
  • 0

Бившият национален селекционер на Германия Юрген Клинсман е убеден, че държавният тим може да постигне големи неща на Световното първенство след представянето си в първите два мача от груповата фаза. „Всичко е възможно. Наистина съм оптимист, че ще стигнем далеч в турнира“, заяви той по време на посещение в Германския дом на футбола в Ню Йорк. Клинсман добави, че е „щастлив, че нещата започнаха толкова позитивно, че атмосферата е наистина добра и стискам палци“.

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

За тима на Германия все още предстои още един мач в груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Еквадор в четвъртък, но вече се класира за елиминациите като победител в групата. „От момента, в който преминеш групите, започва нов турнир. След това всеки мач е финал. Отборът със сигурност ще се нуждае от малко късмет тук-там и вероятно ще трябва да се изправи пред дузпи в даден момент“, каза Юрген Клинсман, но също така подчерта, че все още има място за подобрение. „Това ще бъде дълъг, дълъг турнир“, продължи германският специалист, който отказа да заеме позиция на фона на дебата дали резервата Дениз Ундав трябва да бъде в титулярния състав, след като отбеляза три гола в два мача.

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Клинсман обаче заяви, че е „фен на номер 9“ и „фен на Дениз. Начинът, по който влезе и си свърши работата, е невероятен, това е страхотно“. Той изрази недоволство от ситуацията на защитника Нико Шлотербек, който отпадна от Световното първенство поради контузия: „Това боли. но все пак имаме толкова много качество в този отбор. Жалко е, но тимът ще се справи дори без Шлотербек“. Юрген Клинсман допълни, че според него Бразилия е фаворит за спечелване на титлата и е убеден, че Карло Анчелоти е „сред тримата най-добри треньори в света“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

  • 24 юни 2026 | 05:28
  • 1665
  • 0
Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

  • 24 юни 2026 | 05:07
  • 3768
  • 2
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 25265
  • 8
Германия започна подготовка за мача с Еквадор

Германия започна подготовка за мача с Еквадор

  • 24 юни 2026 | 04:34
  • 647
  • 0
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 28625
  • 34
Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

  • 24 юни 2026 | 03:38
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви четвърти нов

Левски обяви четвърти нов

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 11904
  • 10
България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

  • 24 юни 2026 | 07:10
  • 13776
  • 12
Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
  • 4472
  • 3
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 52757
  • 88
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 28625
  • 34
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 25265
  • 8