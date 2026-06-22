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  3. Шлотербек с първи думи след контузията, която го извади от Мондиала

Шлотербек с първи думи след контузията, която го извади от Мондиала

  • 22 юни 2026 | 19:47
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Германският национал Нико Шлотербек коментира лаконично новината за контузията си, която ще го извади от игра до края на Мондиал 2026. Както е известно, днес стана ясна лошата новина, че бранителят на Борусия (Дортмунд) има разкъсана връзка, така че ще трябва да се възстановява около 8 седмици, което автоматично слага край на участието му на световните финали.

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Все още ми трябва малко време, за да осмисля всичко и да говоря за това по-късно. Ето защо засега няма да правя подробни изявления по въпроса. Сега най-важното е отборът. Той заслужава пълната подкрепа на всички в Германия. Нека се обединим и покажем, че стоим зад този германски национален отбор както в добрите, така и в трудните моменти, и че го подкрепяме по пътя му към титлата на Световното първенство", заяви лаконично защитникът, цитиран от германските медии.

Контузията на Шлотербек е удар за Германия и селекционера Юлиан Нагелсман, тъй като бранителят започна като титуляр в първите два мача на Бундестима от Световното първенство и бе важна част от плановете на селекционера, като дори се разписа в двубоя с Кюрасао (7:1). Срещу Кот д'Ивоар, когато и получи контузията, той бе заменен на почивката от Антонио Рюдигер, който би трябвало да замести Шлотербек и в следващите мачове на Германия

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Снимки: Imago

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