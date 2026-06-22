Шлотербек с първи думи след контузията, която го извади от Мондиала

Германският национал Нико Шлотербек коментира лаконично новината за контузията си, която ще го извади от игра до края на Мондиал 2026. Както е известно, днес стана ясна лошата новина, че бранителят на Борусия (Дортмунд) има разкъсана връзка, така че ще трябва да се възстановява около 8 седмици, което автоматично слага край на участието му на световните финали.

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

„Все още ми трябва малко време, за да осмисля всичко и да говоря за това по-късно. Ето защо засега няма да правя подробни изявления по въпроса. Сега най-важното е отборът. Той заслужава пълната подкрепа на всички в Германия. Нека се обединим и покажем, че стоим зад този германски национален отбор както в добрите, така и в трудните моменти, и че го подкрепяме по пътя му към титлата на Световното първенство", заяви лаконично защитникът, цитиран от германските медии.

Nico Schlotterbeck following his injury: 'I still need some time to process everything and talk about it at a later point. That's why I won't be making any detailed statements on the matter for now. What matters now is the team. They deserve the full support of everyone in… pic.twitter.com/8XGt8p00rC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 22, 2026

Контузията на Шлотербек е удар за Германия и селекционера Юлиан Нагелсман, тъй като бранителят започна като титуляр в първите два мача на Бундестима от Световното първенство и бе важна част от плановете на селекционера, като дори се разписа в двубоя с Кюрасао (7:1). Срещу Кот д'Ивоар, когато и получи контузията, той бе заменен на почивката от Антонио Рюдигер, който би трябвало да замести Шлотербек и в следващите мачове на Германия.

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Снимки: Imago