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  3. Жени ще ръководят следващите двубои на Германия и Нидерландия

Жени ще ръководят следващите двубои на Германия и Нидерландия

  • 23 юни 2026 | 12:00
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Две дами - американката Тори Пенсо и мексиканката Катя Гарсия, бяха назначени за главни съдии на мачове от третия кръг на Мондиала, съобщиха от ФИФА.

Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За американката това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство след  срещата между Чехия и Република Южна Африка (1:1). Тя стана втората жена, която е главен съдия на мач от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе рефер на мача между Германия и Коста Рика (4:2) в първенството в Катар преди четири години.

Исторически момент: за първи път изцяло женски съдийски екип ръководи мач
Исторически момент: за първи път изцяло женски съдийски екип ръководи мач

Катя Гарсия е екипът й пък ще ръководят мача между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни.

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