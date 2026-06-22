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Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
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Световното първенство за Нико Шлотербек приключи, съобщава "Скай Германия". Причината за това е контузията в левия глезен, която централния бранител получи по време на двубоя с Кот д'Ивоар. Прегледът на ядрено-магнитен резонанс е показал, че играчът не Борусия (Дортмунд) има разкъсана връзка, така че ще трябва да се възстановява около осем седмици.

Това е удар за Юлиан Нагелсман, тъй като Шлотербек започна като титуляр в първите два мача на Бундестима от Световното първенство и бе важна част от плановете на селекционера. Той дори се разписа в двубоя с Кюрасао. Срещу Кот д'Ивоар бе заменен на почивката от Антонио Рюдигер, който ще замести Шлотербек и в следващите мачове на Германия по време на турнира. Валдемар Антон ще бъде резервната опция.

Германската федерация все още е потвърдила официално неприятната новина, но това ще стане съвсем скоро.

На 25 юни Германия ще играе срещу Еквадор в последния мач от груповата фаза. Футболистите на Юлиан Нагелсман вече си осигуриха мястото в елиминационната фаза на турнира.

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Снимки: Gettyimages

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