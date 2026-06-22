Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Световното първенство за Нико Шлотербек приключи, съобщава "Скай Германия". Причината за това е контузията в левия глезен, която централния бранител получи по време на двубоя с Кот д'Ивоар. Прегледът на ядрено-магнитен резонанс е показал, че играчът не Борусия (Дортмунд) има разкъсана връзка, така че ще трябва да се възстановява около осем седмици.
Това е удар за Юлиан Нагелсман, тъй като Шлотербек започна като титуляр в първите два мача на Бундестима от Световното първенство и бе важна част от плановете на селекционера. Той дори се разписа в двубоя с Кюрасао. Срещу Кот д'Ивоар бе заменен на почивката от Антонио Рюдигер, който ще замести Шлотербек и в следващите мачове на Германия по време на турнира. Валдемар Антон ще бъде резервната опция.
Германската федерация все още е потвърдила официално неприятната новина, но това ще стане съвсем скоро.
На 25 юни Германия ще играе срещу Еквадор в последния мач от груповата фаза. Футболистите на Юлиан Нагелсман вече си осигуриха мястото в елиминационната фаза на турнира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages