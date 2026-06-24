Ганайски шаман освободи Хари Кейн от своята вудумагия

Набралият голяма популярност ганайски шаман Нана Кваку Бонсам увери, че е освободил голмайстора на Англия Хари Кейн от своята вудумагия и увери, че звездата на Байерн (Мюнхен) вече може да се върне към головете на Световното първенство.

Кейн: Беше един от тези дни, в които топката не влиза

В дните преди мача между Гана и Англия африканският духовник обяви, че е сложил прокоба върху Кейн, за да може той да не се разпише срещу “черните звезди”. Въпреки че беше точен на два пъти за победата над Хърватия с 4:2, нападателят наистина не успя да отбележи гол в снощния двубой, който завърши при нулево реми.

🚨🗣️ Two days ago, Ghanaian traditional priest Nana Kwaku Bonsam said:



"I am working on Harry Kane. I have shown what I am capable of before so I know what work I must do to stop him. I will do my work so that it can help Ghana."



Kane just missed from here… pic.twitter.com/p4dhv7d4NA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 23, 2026

Доволен от това развитие, днес Бонсам заяви в ново видео, че освобождава Кейн от наложената прокоба, като го демонстрира чрез отвързване на вудукукла. В края на клипа шаманът увери, че 32-годишният играч ще може да се разпише още в следващия си мач в турнира, който е срещу Панама.

🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”



— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt — we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026

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Снимки: Gettyimages