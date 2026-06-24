Ганайски шаман освободи Хари Кейн от своята вудумагия

Набралият голяма популярност ганайски шаман Нана Кваку Бонсам увери, че е освободил голмайстора на Англия Хари Кейн от своята вудумагия и увери, че звездата на Байерн (Мюнхен) вече може да се върне към головете на Световното първенство.
Кейн: Беше един от тези дни, в които топката не влиза
В дните преди мача между Гана и Англия африканският духовник обяви, че е сложил прокоба върху Кейн, за да може той да не се разпише срещу “черните звезди”. Въпреки че беше точен на два пъти за победата над Хърватия с 4:2, нападателят наистина не успя да отбележи гол в снощния двубой, който завърши при нулево реми.
Доволен от това развитие, днес Бонсам заяви в ново видео, че освобождава Кейн от наложената прокоба, като го демонстрира чрез отвързване на вудукукла. В края на клипа шаманът увери, че 32-годишният играч ще може да се разпише още в следващия си мач в турнира, който е срещу Панама.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages