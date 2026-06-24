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ВАР беше за кафе, бесни са от Гана

  • 24 юни 2026 | 09:38
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Селекционерът на Гана Карлос Кейрош се пошегува, че видеоасистент реферът (ВАР) сигурно е отишъл за кафе за ситуации, в които тимът му имаше претенции за дузпа в мача срещу Англия (0:0) от Мондиала снощи. Става дума за положението между Езри Конса и атакуващия ганайски футболист Принс Аду, както и за сблъсък между Аду и вратаря Джордан Пикфорд извън наказателното поле.

“Не съм сигурен дали ВАР все още работи на Световното първенство - заяви Кейрош след срещата. - Все още ли имаме ВАР? Работи ли? Имам известни съмнения, защото още една дузпа, която трябваше да бъде отсъдена за Гана, чиста дузпа срещу Англия, беше пропусната. ВАР беше за кафе. Естествено е, и аз бих искал да си пия кафето от време на време, но това беше чиста дузпа и червен картон.“

“Имахме своите шансове до такава степен, че те са късметлии. Големи късметлии са“, продължи Кейрош.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Американецът Армандо Виляреал беше отговорник на ВАР на мача във вторник, а главен съдия беше Саид Мартинес от Хондурас.

“Имате ли някакви съмнения относно това? Вие, които гледахте мача, имате ли съмнения, или само аз бях в мача? В крайна сметка, затова казвам, че резултатът е справедлив. Те играха повече време с топката, ние се борихме повече, борихме се по-добре, създадохме нашите шансове, те имаха шансове в края. Мисля, че те са доволни, а и аз съм доволен от равенството. Съжалявам за сарказма си, но ако кажа тези неща сериозно, ще ме накажат, така че се надявам да разбирате, че се шегувам“, добави Кейрош.

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