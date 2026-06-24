Бивш национал на Англия критичен към Англия и решенията на Тухел

Един от емблематичните футболисти за националния отбор на Англия в последните години Кайл Уокър изрази разочарование от представянето на “трите лъва” в снощния двубой с Гана. Островитяните не бяха убедителни, макар да пропуснаха няколко добри възможности за попадение и в крайна сметка завършиха наравно 0:0 във втората си среща на Световното първенство. Десният защитник, който в момента е анализатор, зададе въпроса дали не е време за промяна от страна на селекционера Томас Тухел и пускането в игра на Маркъс Рашфорд и Букайо Сака на местата на Нони Мадуеке и Антъни Гордън. Двамата играчи до съвсем скоро лекуваха травми, но вече са готови да играят от първата минута.

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

”Може би е време Букайо Сака да започне мач и да получи минути преди да дойдат елиминациите. Може би е време Маркъф Рашфорд да получи шанс и да видим какво биха могли да донесат тези двамата на отбора. Тимът на Гана се справи много добре с Нони Мадуеке и Антъни Гордън. Имахме нужда от играчи, които тичат, които припокриват и могат да влязат от външната страна на наказателното поле, човек, който да влезе от дълбочина. Това принуждава защитата на противника да се отвори, да се разтегне. Ние имахме Джед Спенс, който смени Нико О’Райли, който е по-офанзивен играч, вероятно заради способността на Гана да контраатакува. Англия загуби от това в атака. Джед обича да влиза с десен крак, същото прави и Гордън, който е пред него. Така че ако си защитник, за теб всичко е наред, няма проблем. Можеха да играят още 180 минути и пак нищо нямаше да донесе заплаха, защото топката се подаваше настрани. Трябва да има хора, които да влизат от втора позиция. Рийс Джеймс трябваше да започне да припокрива фланга от външната страна. Джуд Белингам имаше една от най-трудните задачи в ролята на номер 10 при нисък блок, когато се опитваш да намериш пространства и да създаваш възможности. На моменти нямахме хора в наказателното поле, дори Хари Кейн не беше там”, критичен бе Кайл Уокър.

Тухел: Няма как да се сърдя на Хари Кейн, обикновено това е гол

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Снимки: Gettyimages