Кейн изпревари Бекъм по мачове за Англия, Белингам също с рекорд

Историческа вечер за националния отбор на Англия беляза поредния кръг от Световното първенство по футбол 2026. Капитанът на „Трите лъва“ Хари Кейн официално изпревари легендарния Дейвид Бекъм по брой изиграни мачове с националната фланелка, след като започна като титуля в двубоя с Гана. Нападателят записа своя мач №116 за родината си, с което еднолично се изкачи на петото място във вечната ранглиста на Англия, оставяйки Бекъм зад себе си със 115 срещи. Пред Кейн в класацията остават единствено Питър Шилтън (125) и Уейн Рууни (120).

Harry Kane has now made more appearances for England than David Beckham, moving him to 3rd in the all time caps for the Three Lions:



◎ 125 - Peter Shilton

◎ 120 - Wayne Rooney

◉ 116 - Harry Kane

◎ 115 - David Beckahm

◎ 114 - Steven Gerrard



The record is in his sights. 🎯 https://t.co/oAIsjxdxUl — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Паралелно с този рекорд, младият лидер на тима Джуд Белингам също записа името си със златни букви в историята на английския футбол. Халфът на Реал Мадрид стана най-младият футболист в историята на страната, който достига границата от 50 изиграни мача за мъжкия национален отбор на Англия. Белингам постига този впечатляващ юбилей на възраст от точно 22 години и 360 дни.

Досегашният рекорд за най-млад английски футболист с 50 мача за страната се държеше еднолично от Уейн Рууни. Легендарният нападател на Манчестър Юнайтед бе достигнал тази граница на възраст от 23 години и 159 дни. С постижението си Белингам успя да свали Рууни от върха в тази престижна класация с разлика от близо година.

22 - At 22 years and 359 days, Jude Bellingham is the youngest man to reach 50 caps for @England.



Exuberance. pic.twitter.com/ViALyirwxR — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

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Снимки: Gettyimages