Кейн изпревари Бекъм по мачове за Англия, Белингам също с рекорд

Историческа вечер за националния отбор на Англия беляза поредния кръг от Световното първенство по футбол 2026. Капитанът на „Трите лъва“ Хари Кейн официално изпревари легендарния Дейвид Бекъм по брой изиграни мачове с националната фланелка, след като започна като титуля в двубоя с Гана. Нападателят записа своя мач №116 за родината си, с което еднолично се изкачи на петото място във вечната ранглиста на Англия, оставяйки Бекъм зад себе си със 115 срещи. Пред Кейн в класацията остават единствено Питър Шилтън (125) и Уейн Рууни (120).
Паралелно с този рекорд, младият лидер на тима Джуд Белингам също записа името си със златни букви в историята на английския футбол. Халфът на Реал Мадрид стана най-младият футболист в историята на страната, който достига границата от 50 изиграни мача за мъжкия национален отбор на Англия. Белингам постига този впечатляващ юбилей на възраст от точно 22 години и 360 дни.
Досегашният рекорд за най-млад английски футболист с 50 мача за страната се държеше еднолично от Уейн Рууни. Легендарният нападател на Манчестър Юнайтед бе достигнал тази граница на възраст от 23 години и 159 дни. С постижението си Белингам успя да свали Рууни от върха в тази престижна класация с разлика от близо година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages