Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Панама - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Кейн изпревари Бекъм по мачове за Англия, Белингам също с рекорд

Кейн изпревари Бекъм по мачове за Англия, Белингам също с рекорд

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 205
  • 0

Историческа вечер за националния отбор на Англия беляза поредния кръг от Световното първенство по футбол 2026. Капитанът на „Трите лъва“ Хари Кейн официално изпревари легендарния Дейвид Бекъм по брой изиграни мачове с националната фланелка, след като започна като титуля в двубоя с Гана. Нападателят записа своя мач №116 за родината си, с което еднолично се изкачи на петото място във вечната ранглиста на Англия, оставяйки Бекъм зад себе си със 115 срещи. Пред Кейн в класацията остават единствено Питър Шилтън (125) и Уейн Рууни (120).

Паралелно с този рекорд, младият лидер на тима Джуд Белингам също записа името си със златни букви в историята на английския футбол. Халфът на Реал Мадрид стана най-младият футболист в историята на страната, който достига границата от 50 изиграни мача за мъжкия национален отбор на Англия. Белингам постига този впечатляващ юбилей на възраст от точно 22 години и 360 дни.

Досегашният рекорд за най-млад английски футболист с 50 мача за страната се държеше еднолично от Уейн Рууни. Легендарният нападател на Манчестър Юнайтед бе достигнал тази граница на възраст от 23 години и 159 дни. С постижението си Белингам успя да свали Рууни от върха в тази престижна класация с разлика от близо година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

  • 23 юни 2026 | 23:33
  • 515
  • 0
Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

  • 23 юни 2026 | 23:25
  • 264
  • 0
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 13029
  • 74
Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

  • 23 юни 2026 | 22:54
  • 505
  • 0
Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

  • 23 юни 2026 | 22:41
  • 1660
  • 15
Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

  • 23 юни 2026 | 22:37
  • 1707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 13029
  • 74
Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 50404
  • 351
Съставите на Панама и Хърватия

Съставите на Панама и Хърватия

  • 24 юни 2026 | 01:20
  • 328
  • 0
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 47889
  • 178
Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

  • 24 юни 2026 | 00:40
  • 2174
  • 8
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

  • 23 юни 2026 | 20:17
  • 12654
  • 58