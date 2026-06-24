Обвиниха Белингам, че е напсувал ганайците

Халдфът на Англия Джуд Белингам влезе в разгорещен спор с играчи и треньорския щаб на Гана по време на мача от Световното първенство във вторник вечер, завършил 0:0. Срещу футболиста на Реал Мадрид се изправиха селекционерът на съперника Карлос Кейрош, неговият асистент Джон Пейнтсил и други хора от щаба.

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Искрата пламна в края на първата част, след като Белингам влезе остро на Джероум Опоку, но не получи картон. Кейрош се подразни от ситуацията и изсипа гневна тирада по адрес на англичанина, докато беше удържан от собствения си екип. Според селекционера играчът го е напсувал.

Bellingham uttered something to Ghana assistant Coach John Paintsil unprovoked at FT



Paintsil clearly furious pic.twitter.com/IPKoyacFcg — Frank Darkwah (@Blaqqkoffi) June 23, 2026

“Той реагира зле, с някои лоши думи - твърди Кейрош. - Намерението ми беше да му кажа да се успокои след това влизане. Той влезе с крак срещу моя играч. Но първата ми цел беше да успокоя обстановката, защото се притеснявах, че футболистът не е на 100% здрав. В разгара на емоциите тези неща са нормални. Той псува и това създаде повече напрежение. Това е футбол, нищо особено. Една дума разпали малко огъня, но се успокоихме. Футболът не е танц в салон със смокинги. Не е шоу.“

След мача Белингам омаловажи инцидента. 22-годишният играч предположи, че и двете страни просто са показали състезателния си дух: “Всичко стана, когато направих глупаво нарушение, честно казано. Опитвах се да спечеля топката, но продължих движението си и закачих момчето. Говорих с него след това, а тяхната скамейка скочи, опитвайки се да ми издейства жълт картон.“

“Що се отнася до техния треньор, просто го разпознах. Той е този, който беше в Манчестър Юнайтед, така че изпитвам голямо уважение и всичко беше просто състезателен дух и от двете страни“, допълни Белингам.

Селекционерът на Англия Томас Тухел защити Белингам, като заяви, че играчът се е защитавал. Той каза: „Не видях никакъв червен картон за наш футболист, беше трудно да се намери ритъм. Никой не ни влезе под кожата. Джуд се застъпи за себе си и за нас като отбор. Това беше инцидент, който видяхте, емоцията на момента беше нормална във футбола. Той псува и това създаде повече напрежение, не беше нищо особено.“

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