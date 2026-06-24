Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Панама - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Деклан Райс: Няма нужда да бъдем негативни

Деклан Райс: Няма нужда да бъдем негативни

  • 24 юни 2026 | 02:41
  • 160
  • 0

Халфът на Англия Деклан Райс опита да запази позитивната си нагласа след равенството 0:0 с Гана във втория мач на тима в група "L" на Световното първенство. Той призна, че мачът е бил труден и спечелената точка не е толкова лош резултат, така че няма нужда от негативизъм.

„Винаги е трудно, когато играеш срещу 11 души зад топката, при това толкова дълбоко в тяхната половина, колкото бяха те, но трябва да намираш решения. В последните 10 минути нямахме късмет да не отбележим гол", започна Райс.

"Все още имаме страхотен шанс да оглавим групата в мача срещу Панама, така че сме изцяло позитивно настроени. Те бяха много компактни – играеха в постройка 5-4-1, когато топката не беше у тях, и пространствата за преодоляване бяха изключително тесни, но от друга страна, ние самите можем да се справяме и по-добре с топката в крака", допълни халфът.

"Трябва да отдадем дължимото на Гана. Трудно е, а те разполагат с добри футболисти, така че този мач никога не е бил предвиден да бъде лесен. Остава ни още един двубой в групата, за да я спечелим, така че трябва да останем позитивни. Много от водещите нации завършват наравно в първите си мачове, така че няма никаква нужда да бъдем негативни или унили. Ще запазим позитивизъм“, завърши англичанинът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

Нуно Мендеш: Всички очакваха Роналдо да стреля, но ние бяхме тренирали това изпълнение

  • 23 юни 2026 | 23:33
  • 579
  • 0
Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

Жоао Феликс: Коригирахме някои детайли и нещата се подобриха

  • 23 юни 2026 | 23:25
  • 300
  • 0
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 15750
  • 77
Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

Роберто Мартинес: Понякога е нужен мач като първия, за да се развиеш в турнира

  • 23 юни 2026 | 22:54
  • 541
  • 0
Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

Кристиано: Рекордите са нещо приятно, но моят стремеж винаги е бил да помогна за постигането на целите на отбора

  • 23 юни 2026 | 22:41
  • 1815
  • 15
Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

  • 23 юни 2026 | 22:37
  • 1861
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Панама 0:1 Хърватия, Будимир откри резултата (гледайте на живо)

Панама 0:1 Хърватия, Будимир откри резултата (гледайте на живо)

  • 24 юни 2026 | 02:45
  • 1327
  • 27
Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

Португалия и Роналдо смълчаха критиците си с третата най-убедителна победа на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 20:00
  • 51456
  • 354
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 15750
  • 77
Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

Левски с десет гола за две контроли! Новите не спират да бележат

  • 23 юни 2026 | 20:32
  • 48703
  • 182
Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

  • 24 юни 2026 | 00:40
  • 3116
  • 20
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

  • 23 юни 2026 | 20:17
  • 12948
  • 59