Деклан Райс: Няма нужда да бъдем негативни

Халфът на Англия Деклан Райс опита да запази позитивната си нагласа след равенството 0:0 с Гана във втория мач на тима в група "L" на Световното първенство. Той призна, че мачът е бил труден и спечелената точка не е толкова лош резултат, така че няма нужда от негативизъм.

„Винаги е трудно, когато играеш срещу 11 души зад топката, при това толкова дълбоко в тяхната половина, колкото бяха те, но трябва да намираш решения. В последните 10 минути нямахме късмет да не отбележим гол", започна Райс.

"Все още имаме страхотен шанс да оглавим групата в мача срещу Панама, така че сме изцяло позитивно настроени. Те бяха много компактни – играеха в постройка 5-4-1, когато топката не беше у тях, и пространствата за преодоляване бяха изключително тесни, но от друга страна, ние самите можем да се справяме и по-добре с топката в крака", допълни халфът.

"Трябва да отдадем дължимото на Гана. Трудно е, а те разполагат с добри футболисти, така че този мач никога не е бил предвиден да бъде лесен. Остава ни още един двубой в групата, за да я спечелим, така че трябва да останем позитивни. Много от водещите нации завършват наравно в първите си мачове, така че няма никаква нужда да бъдем негативни или унили. Ще запазим позитивизъм“, завърши англичанинът.

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Снимки: Gettyimages