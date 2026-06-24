Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

Крилото на Гана Антоан Семеньо бе по-скоро доволен след спечелената точка срещу Англия (0:0) на Световното първенство. Отборът му трябваше да играе доста прибрано в този мач, което не позволи на крилото да разгърне потенциала си в предни позиции, но той не възрази срещу това.

„Защитавахме се през по-голямата част от мача. Знаехме, че ще бъде така. Имахме нужда да запазим тактическата си постройка и да се раздадем докрай на терена. Днес го направихме. Беше трудно днес. Поздравления за отбора – знаехме, че няма да притежаваме много топката и че няма да атакуваме толкова често, колкото ни се иска. Надявам се, че ще успеем да продължим напред. Всеки нападател предпочита топката да е в краката му, вместо да играе без нея, но точно от това имаше нужда отборът днес“, започна Семеньо.

Той коментира и положението, което пропусна пред вратата на Джордан Пикфорд.

„Случи се толкова бързо, опитах се просто да се преместя от пътя на топката. Излизаме напред в атака наистина много бързо. Нямахме късмет да не отбележим този гол“, допълни крилото.

Той играе в Премиър лийг и познава почти всички играчи от състава на Англия.

"Поговорихме си малко преди мача, но отивам да се видя с тях и сега. Хубаво е да ги видя. Това подсказва, че тази точка беше важна и за тях. Нашата цел още от самото начало беше да преминем в следващия кръг“, завърши Семеньо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages