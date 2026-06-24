Кейн: Беше един от тези дни, в които топката не влиза

Капитанът на Англия Хари Кейн изрази разочарование от равенството с Гана (0:0) във втория мач на Световното първенство от група "L". Той пропусна някои добри възможности в мача и не бе доволен от представянето си. Все пак той се оправда и с липсата на шанс, заявявайки, че това е бил един от онези дни, в които топката отказва да влезе във вратата, независимо какво опитваш.

„Очевидно сме разочаровани, че не спечелихме мача. Знаехме, че в този двубой ще притежаваме много топката – така и стана, а те се защитаваха добре в нисък, компактен блок и ни затрудниха да играем в средата на терена. Затова играта се пренесе по фланговете и в дуели един срещу един. Мисля, че в края и на двете полувремена – и в първото, и във второто – хванахме добър ритъм и създадохме шансове", започна Кейн.

"Това е мач, от който можехме да си тръгнем с победа от 1:0 или 2:0 и просто да продължим напред. Този двубой никога нямаше да бъде от най-красивите заради начина, по който те играха. Трябва да им признаем заслуженото – защитаваха се добре и бяха опасни на контраатака. Като цяло обаче ние се справихме доста добре в защита срещу това. Те нямаха много възможности. Вземаме точката и продължаваме напред“, допълни нападателят.

След това той коментира какво е липсвало на тима му, за да вземе трите точки днес.

„Може би просто малко повече класа, но тези мачове са трудни. Играл съм в такъв тип срещи, много от нас са играли в такива мачове. Понякога имаш нужда от ранен гол, за да отвориш мача и те да се изнесат напред, но колкото по-дълго резултатът остава 0:0, толкова повече те започват да вярват и да се защитават с цялото си сърце. Все пак имахме шансове към края. Вярвам в себе си, че ще вкарам в повечето случаи. Беше просто един от онези дни, но съм живял живота на нападател достатъчно дълго, за да знам, че топката невинаги влиза. В 9 от 10 случая ще я вкарам, но днес просто не се получи по моя начин", каза още англичанинът.

"Искахме тази втора победа днес, но не беше писано да стане. Като цяло обаче сме в добра позиция и гледаме напред към следващия мач“, завърши Кейн.

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Снимки: Gettyimages