Пикфорд: Щеше ни се да спечелим, но важното е, че не загубихме

Вратарят на Англия Джордан Пикфорд прие философски равенството 0:0 с Гана на Световното първенство. Той призна, че тимът му е искал да спечели този мач, но и хиксът не е толкова лош резултат.

„Знаехме, че ще бъде трудно срещу Гана. Знаехме, че те ще заложат на игра с контраатаки. Беше наистина тежко да пробием защитата им, имахме своите шансове и трябваше да бъдем изключително бдителни за контраатаките им, но това е футболът – имахме нужда да вкараме първия гол", започна вратарят.

"Те изиграха добър мач, но ние трябва да сме доволни. Все още сме на първо място в групата, а сега се фокусираме върху Панама, за да завършим като лидери в групата. Гана разполага с играчи като Семенио, така че трябва да си готов да реагираш във всеки момент, когато си нужен, и точно това усетих, че направих аз днес", допълни англичанинът.

"Щеше ни се да спечелим мача, но важното е, че не загубихме. Това са турнирни мачове и всичко все още е в нашите ръце, за да оглавим групата. Във всеки двубой се изправяш срещу различни отбори и просто имахме нужда от този гол, толкова е просто. Ограничихме ги до съвсем малко голови положения. Така и не успяхме да отбележим това попадение, но това е футболът“, завърши Пикфорд.

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Снимки: Gettyimages