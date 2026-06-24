Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

  • 24 юни 2026 | 11:11
  • 91
  • 0

Джуд Белингам се превърна в един от най-споменаваните футболисти покрай двубоя на Англия с Гана (0:0) от Мондиала във вторник вечер. В края той дори беше определен за играч на мача, което обаче не му допадна.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Английският национал определи наградата като незаслужена, но въпреки това изрази своята благодарност.

“Ако трябва да бъда честен, не я заслужавах - заяви Белингам. - Вероятно трябваше да отиде при някое от техните момчета (на ганайците - бел.ред.), които се защитаваха много добре. Благодарен съм на тези, които са гласували, но вероятно трябваше да бъде връчена на някой от техните играчи, които се отбраняваха толкова добре.“

Освен това той пожела да изпрати успокоително послание към феновете на англичаните: “Първенството тепърва е започнало и предстои дълъг път. Както винаги, това е треската на втория мач, нали? С Англия винаги е така – печелим първия, представяме се добре, а след това правим равенство във втория. Но всичко е наред. Бих казал на феновете да бъдат спокойни, вече мислим за следващия двубой.“

Обвиниха Белингам, че е напсувал ганайците
Обвиниха Белингам, че е напсувал ганайците
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

  • 24 юни 2026 | 05:28
  • 1666
  • 0
Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

  • 24 юни 2026 | 05:07
  • 3768
  • 2
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 25269
  • 8
Германия започна подготовка за мача с Еквадор

Германия започна подготовка за мача с Еквадор

  • 24 юни 2026 | 04:34
  • 647
  • 0
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 28628
  • 34
Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

Семеньо: През повечето време се защитавахме, но от това имахме нужда

  • 24 юни 2026 | 03:38
  • 946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви четвърти нов

Левски обяви четвърти нов

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 11922
  • 10
България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

  • 24 юни 2026 | 07:10
  • 13785
  • 12
Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
  • 4477
  • 3
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 52760
  • 88
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 28628
  • 34
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 25269
  • 8