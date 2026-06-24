Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

Джуд Белингам се превърна в един от най-споменаваните футболисти покрай двубоя на Англия с Гана (0:0) от Мондиала във вторник вечер. В края той дори беше определен за играч на мача, което обаче не му допадна.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Английският национал определи наградата като незаслужена, но въпреки това изрази своята благодарност.

“Ако трябва да бъда честен, не я заслужавах - заяви Белингам. - Вероятно трябваше да отиде при някое от техните момчета (на ганайците - бел.ред.), които се защитаваха много добре. Благодарен съм на тези, които са гласували, но вероятно трябваше да бъде връчена на някой от техните играчи, които се отбраняваха толкова добре.“

Освен това той пожела да изпрати успокоително послание към феновете на англичаните: “Първенството тепърва е започнало и предстои дълъг път. Както винаги, това е треската на втория мач, нали? С Англия винаги е така – печелим първия, представяме се добре, а след това правим равенство във втория. Но всичко е наред. Бих казал на феновете да бъдат спокойни, вече мислим за следващия двубой.“

Jude Bellingham says he didn't deserve to be named Player of the Match in England's 0-0 draw with Ghana. pic.twitter.com/ld5Fxn5rVe — With All Due Respect (@cdzas) June 24, 2026

Обвиниха Белингам, че е напсувал ганайците

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