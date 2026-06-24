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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Панама - Хърватия
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  3. Тухел: Няма как да се сърдя на Хари Кейн, обикновено това е гол

Тухел: Няма как да се сърдя на Хари Кейн, обикновено това е гол

  • 24 юни 2026 | 01:54
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Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че няма как да се сърди на голмайстора на отбора Хари Кейн, който пропусна от чиста позиция да донесе победата на "трите лъва" в двубоя с Гана. Англичанинът трудно пробиваха път през сгъстената отбрана на африканския тим, но според германеца са създали положения, с които е трябвало да стигнат до победата.

"Няма как да се сърдя на Хари. Обикновено това е гол за нас. Имахме двоен шанс да реализираме и щеше да бъде заслужено, но не успяхме. Знаехме, че ще бъде много трудно в този мач. Те играха още по-дефанзивно, отколкото в първия мач; защитаваха се в схема 4-5-1. Трябваше в някои моменти да проявим търпение. Мисля, че в края и на двете полувремена имахме добри положения, но това беше само в края на двете части.

Смените се включиха добре. Мисля, че играхме добре. Гана пък реагира на контраатака. Ако не се бяхме защитавали добре в тези ситуации, можехме да пострадаме".

Запитан дали този мач ще промени по някакъв начин планът му за последната среща от груповата фаза срещу Панама, Тухел, отговори: "Не, не знам още. Твърде рано е да говорим за този двубой".

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