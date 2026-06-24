Марк Геи: Важното е да си вземем поука от този мач

Защитникът на Англия Марк Геи остана разочарован от равенството 0:0 с Гана на Световното първенство. Той се надява съотборниците му да си извадят правилната поука от този мач и да се представят по-добре в следващите срещи на Мондиала.

„Изключително важно е нещата да се погледнат в перспектива. Животът е именно това. В друг ден бихме спечелили този мач и всички щяха да са във възторг. Най-важното е, че представянето ни беше добро – изглеждахме като отбор, който искаше да отбележи, който имаше шансове да вкара голове, и е важно да си извлечем поуки от този мач и да надграждаме", смята Геи.

"В края на двубоя се видя какво означаваше този резултат за тях, така че мисля, че е важно да им отдадем дължимото. Смятам, че е важно да погледнем реално на нещата, да се поучим и да продължим напред“, допълни англичанинът.

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Снимки: Gettyimages