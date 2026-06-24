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  3. Кейрош: Първата цел е постигната - класирахме се за следващата фаза

Кейрош: Първата цел е постигната - класирахме се за следващата фаза

  • 24 юни 2026 | 01:42
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Селекционерът на Гана Карлуш Кейрош бе доволен след равенството с Англия 0:0 във втория мач от група "L" на Световното първенство. Този резултат на практика класира тима му за следващата фаза и наставникът е доволен от този факт.

"Първата цел е постигната - класираме се за следващата фаза. Аз съм много щастлив, много горд с моите играчи. В течение на този двубой те се придъжаха изцяло към игравия план. Вярвях през цялото време, че можем дори да спечелим срещата. В крайна сметка постигнахме нашата цел. Това е подарък за нашите фенове. Загубихме някои от нашите играчи и това е подарък и за тях и за народа на Гана", заяви Кейрош.

След това той бе попитан защо тимът му игра толкова защитно, но отговорът му бе доста интересен.

"Когато трябва да се защитаваш, ти се защитаваш. Коато ти предложат да играеш самба, не можеш да играеш рокендрол. През първото полувреме бяме доста стегнати и не дадохме възможности на Англия. През втората част те имаха възможности да реализират, но не успяха. Мисля, че като цяло нещата се получиха добре. Постигнахме добър резултат за нас. За мен равенството е справедлив резултат", допълни наставникът.

Накрая той сподели и очакванията си за представянето на тима занапред.

"В този момент най-важното е, че продължаваме в следващата фаза на турнира. Следващата цел е просто да продължим напред", завърши специалистът.

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Снимки: Gettyimages

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