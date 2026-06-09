Карагър за Англия: Не съм най-големият оптимист, Тухел е поставил енергията и хармонията над таланта

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър даде своите очаквания за представянето на Англия на Мондиал 2026. че на „Трите лъва“ ще им бъде „трудно“ по време на Мондиала и смята, че Тухел не разполага с достатъчно играчи от най-висока класа.

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„Имам известни притеснения. Мисля, че на Англия ще ѝ бъде трудно на този турнир, ако трябва да бъда напълно честен. Като погледнете избрания състав, има много добри играчи, но аз определям повечето от тях като добри играчи за Висшата лига", заяви Карагър в предаването "The Overlap Fan Debate" на Sky Bet.

„Не гледам на всички тях с мисълта: „Това е играч от международна класа“, и може би просто такова е състоянието на отбора в момента. Така че не бих казал, че съм най-големият оптимист. Мисля, че когато погледнете състава, Томас Тухел е поставил енергията, атлетизма и хармонията над таланта", продължи бившият английски национал, който има 38 мача за "трите лъва".

Jamie Carragher says England will STRUGGLE at the World Cup, as he names his big fear for the Three Lions - and says Jude Bellingham won't start https://t.co/goHzvFahie — Daily Mail Sport (@MailSport) June 8, 2026

„Повечето хора вероятно биха казали, че Хари Магуайър е по-добър играч от Дан Бърн, но знам, че той (Тухел) обожава присъствието на Дан Бърн в отбора. Познавам малко Антъни Бари (б.ред. - асистентът на Тухел) и те залагат много на тази история за сплотеността и как ще бъдем като група, надявам се, в продължение на шест седмици.

„Но тук става въпрос за нещо повече от това просто да имаш талант. Не можем да си позволим никой, който по някакъв начин да влияе негативно на групата, да се оплаква, че не играе, или да прави демонстрации", каза още Карагър.

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Карагър смята също, че германският селекционер няма да се поколебае да остави на пейката Джуд Белингам: „Мисля, че Тухел е достатъчно силен и вече е показал как се справя с Джуд Белингам – остави го извън състава за няколко мача. Казаха се някои неща. Очевидно има отношения, върху които и двете страни трябва да работят, но не виждам ситуация, освен ако Морган Роджърс не се контузи в контролните мачове, в която Джуд Белингам да започне първия мач.“

„Въпросът е как ще бъдем отбор, а Тухел не е глупав. Той очевидно знае, че в лицето на Фоудън, Палмър и Трент имаме може би трима от най-техничните си играчи в момента. Но те не са в състава", завърши Карагър.

Англия започва кампанията си на Световното първенство в САЩ на 17 юни срещу Хърватия в Арлингтън, Тексас. В групата са още Гана и Панама.

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