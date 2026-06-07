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Стрелба в близост до базата на Англия за Мондиала

  • 7 юни 2026 | 23:28
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Деветима души са били ранени при стрелба в Канзас Сити, Мисури, само дни преди националният отбор на Англия да пристигне в града за Мондиал 2026. Инцидентът е станал около 4:00 часа сутринта местно време в района на Troost Avenue. Полицията е била извикана след сигнали за изстрели, а при пристигането си служителите на реда са заварили голяма група хора, която се разпръсва.

На място са открити три простреляни жени, които са били откарани в болница. По-късно полицията е била уведомена за още шестима пострадали, транспортирани до лечебни заведения с частни автомобили. Всички деветима ранени са възрастни и според последната информация са с наранявания без опасност за живота. “Трите лъва” трябва да пристигнат в Канзас Сити на 13-ти юни (събота) след подготвителен лагер във Флорида.

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Мачовете на предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на bnt.sportal.bg.

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