Стрелба в близост до базата на Англия за Мондиала

Деветима души са били ранени при стрелба в Канзас Сити, Мисури, само дни преди националният отбор на Англия да пристигне в града за Мондиал 2026. Инцидентът е станал около 4:00 часа сутринта местно време в района на Troost Avenue. Полицията е била извикана след сигнали за изстрели, а при пристигането си служителите на реда са заварили голяма група хора, която се разпръсва.

Nine people have suffered injuries in a shooting near England’s World Cup base in Kansas City, Missouri.



Police were called to reports of an incident on Troost Avenue, a short drive from the training base and team hotel England will use during the tournament, at around 4am on… pic.twitter.com/6vXy1E3BSb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026

На място са открити три простреляни жени, които са били откарани в болница. По-късно полицията е била уведомена за още шестима пострадали, транспортирани до лечебни заведения с частни автомобили. Всички деветима ранени са възрастни и според последната информация са с наранявания без опасност за живота. “Трите лъва” трябва да пристигнат в Канзас Сити на 13-ти юни (събота) след подготвителен лагер във Флорида.

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

Мачовете на предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на bnt.sportal.bg .

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google