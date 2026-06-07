Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Деклан Райс ще бъде втори капитан на “трите лъва”

Деклан Райс ще бъде втори капитан на “трите лъва”

  • 7 юни 2026 | 23:38
  • 444
  • 0

Деклан Райс ще бъде втори капитан на Англия по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Информацията бе потвърдена от селекционера Томас Тухел след победата с 1:0 срещу Нова Зеландия в контрола. Основният капитан на Англия остава Хари Кейн, който вкара и единственото попадение срещу Нова Зеландия, но Райс ще бъде човекът с водеща роля зад него в йерархията на отбора.

Бих казал, че Деклан е моят вицекапитан”, бяха думите на Тухел.

Томас Тухел не остана очарован от представянето на Англия срещу Нова Зеландия
Томас Тухел не остана очарован от представянето на Англия срещу Нова Зеландия

27-годишният халф пристигна в базата на Англия в Уест Палм Бийч заедно със съотборниците си от Арсенал Букайо Сака, Нони Мадуеке и Еберечи Езе. Райс влиза в подготовката на националния отбор след изключително силен сезон на клубно ниво. Той бе сред ключовите фигури на Арсенал при спечелването на Висшата лига и достигането до финала на Шампионската лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Стрелба в близост до базата на Англия за Мондиала

Стрелба в близост до базата на Англия за Мондиала

  • 7 юни 2026 | 23:28
  • 625
  • 0
Екшън в южна България: полиция ескортира дубъла на Крумовград

Екшън в южна България: полиция ескортира дубъла на Крумовград

  • 7 юни 2026 | 23:15
  • 1126
  • 3
Екзитполовете поставят Флорентино начело с убедителна преднина

Екзитполовете поставят Флорентино начело с убедителна преднина

  • 7 юни 2026 | 22:00
  • 5410
  • 7
Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

  • 7 юни 2026 | 21:38
  • 26038
  • 37
"Младежите" на Италия удариха Гърция и дадоха надежди за бъдещето на "адзурите"

"Младежите" на Италия удариха Гърция и дадоха надежди за бъдещето на "адзурите"

  • 7 юни 2026 | 23:58
  • 5499
  • 7
Рабио призова за победа в последния мач на Дешан на френска земя

Рабио призова за победа в последния мач на Дешан на френска земя

  • 7 юни 2026 | 20:51
  • 1357
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

  • 7 юни 2026 | 21:38
  • 26038
  • 37
Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 56201
  • 515
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 71061
  • 85
Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

  • 7 юни 2026 | 19:58
  • 17480
  • 3
Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

  • 7 юни 2026 | 20:45
  • 33448
  • 32
VNL жени: България 0:1 Турция! Следете мача ТУК!

VNL жени: България 0:1 Турция! Следете мача ТУК!

  • 8 юни 2026 | 00:20
  • 1435
  • 5