Деклан Райс ще бъде втори капитан на “трите лъва”

Деклан Райс ще бъде втори капитан на Англия по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Информацията бе потвърдена от селекционера Томас Тухел след победата с 1:0 срещу Нова Зеландия в контрола. Основният капитан на Англия остава Хари Кейн, който вкара и единственото попадение срещу Нова Зеландия, но Райс ще бъде човекът с водеща роля зад него в йерархията на отбора.

Thomas Tuchel has named Declan Rice as England’s vice-captain for this summer’s World Cup.



Rice was instrumental in the heart of Arsenal’s midfield as they won their first Premier League title in 22 years last season and has long been considered as a future England captain.



📝… pic.twitter.com/2BNd99SkZ2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026

“Бих казал, че Деклан е моят вицекапитан”, бяха думите на Тухел.

Томас Тухел не остана очарован от представянето на Англия срещу Нова Зеландия

27-годишният халф пристигна в базата на Англия в Уест Палм Бийч заедно със съотборниците си от Арсенал Букайо Сака, Нони Мадуеке и Еберечи Езе. Райс влиза в подготовката на националния отбор след изключително силен сезон на клубно ниво. Той бе сред ключовите фигури на Арсенал при спечелването на Висшата лига и достигането до финала на Шампионската лига.

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