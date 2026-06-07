Деклан Райс ще бъде втори капитан на “трите лъва”

Деклан Райс ще бъде втори капитан на Англия по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Информацията бе потвърдена от селекционера Томас Тухел след победата с 1:0 срещу Нова Зеландия в контрола. Основният капитан на Англия остава Хари Кейн, който вкара и единственото попадение срещу Нова Зеландия, но Райс ще бъде човекът с водеща роля зад него в йерархията на отбора.
“Бих казал, че Деклан е моят вицекапитан”, бяха думите на Тухел.
Томас Тухел не остана очарован от представянето на Англия срещу Нова Зеландия
27-годишният халф пристигна в базата на Англия в Уест Палм Бийч заедно със съотборниците си от Арсенал Букайо Сака, Нони Мадуеке и Еберечи Езе. Райс влиза в подготовката на националния отбор след изключително силен сезон на клубно ниво. Той бе сред ключовите фигури на Арсенал при спечелването на Висшата лига и достигането до финала на Шампионската лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google