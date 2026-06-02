Линекер: Всички искаме да постигнем проклетото нещо, Тухел е смел

Гари Линекер вярва, че Англия може да се възползва на Световното първенство от това, че звездите на отбора са свежи след сезона, който бе изпълнен с контузии. Воденият от Томас Тухел английски тим започва опита си да сложи край на 60-годишното чакане за трофей на 17 юни, когато ще се изправи срещу Хърватия в Далас.

Бившият нападател на „трите лъва“ Линекер, който ще води телевизионно предаване „The Rest Is Football“ по Netflix заедно с Алън Шиърър и Майка Ричардс по време на Мондиал 2026, вярва, че травмите на Букайо Сака и Джуд Белингам през сезона може да се окажат благословия.

„Харесва ми начинът, по който Сака се върна във форма в края на сезона“, коментира Гари Линекер и продължи: „Много от нашите звезди имаха периоди на контузии, независимо дали става въпрос за Сака, Хари Кейн, който почива доста или футболистите, играещи в чужбина, като Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд - и двамата отсъстваха доста, но също така играха напоследък. Изглеждат във форма и наистина стабилни. Това би могло да ни помогне.“

В обширно интервю за живота му след напускането му на BBC миналия май и излъчването на „The Rest Is Football“, Линекер обясни как скорошна среща с Тухел му е донесла вярата, че германският специалист може да се справи с очакваното внимание.

26-членният състав на Тухел предизвика недоумение у някои, след като плеймейкърите Фил Фоудън и Коул Палмър бяха пропуснати, но Гари Линекер е уверен, че бившият мениджър на Челси е „достатъчно силен“, за да се справи с това, което предстои преди Мондиал 2026.

„Винаги е едно и също. Когато стигнем до първите мачове, ще има въпроси за това кой ще играе. Просто това е естеството на футбола, защото всеки има различно мнение. Наскоро имахме среща с Томас Тухел, той знае, че трябва да бъде силен“, каза още Линекер, чийто голове помогнаха на Англия да стигне до осминафиналите на Световното първенство през 1990 година.

„Когато става въпрос за твоя отбор, можеш да бъдеш по-критичен, но единственото нещо, което всички искаме, е да постигнем проклетото нещо и да спечелим. Мисля, че би било славно. Бях на пет години, когато спечелихме. Нямам никакви спомени, така че бих искал да се случи през живота ми. Мисля, че ще бъде трудно по много причини, но не мисля, че е невъзможно“, завърши Гари Линекер.

