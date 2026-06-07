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От Челси питат за национал на Англия

  • 7 юни 2026 | 19:55
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От Челси питат за национал на Англия

Ръководството на Челси е отправило запитване към колегите си от Кристъл Палас относно Дийн Хендерсън, съобщава “Мирър”. На “Стамфорд Бридж” продължават с усилията си да намерят нов вратар, който да стабилизира представянето на тима в дефанзивен план. Именно английският национал, който в момента е част от тима на Томас Тухел и се подготвя за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, е сред водещите варианти. Хендерсън е част от Кристъл Палас от лятото на 2023 година, когато “орлите” платиха 17.5 милиона евро за него на Манчестър Юнайтед. За трите си години на “Селхърст Парк” той се утвърди като един от най-стабилните вратари в Премиър лийг и спечели няколко трофея с екипа на лондончани. Именно това е привлякло интереса на хората в Челси, които продължават търсенето на повече стабилност на вратата. В последните години там се изредиха няколко различни варианти като Джодже Петрович и основно Роберт Санчес, но нито един от тях не вдъхва достатъчно доверие. Новият мениджър на тима Чаби Алонсо също е поискал да бъде привлечен нов играч под рамката.

Само преди няколко дни се появи информация, че от Рома са отказали оферта на стойност 50 милиона евро от страна на Челси за своя вратар Миле Свилар. Тотнъм също след ситуацията около Дийн Хендерсън, тъй като бъдещето на Гулиелмо Викарио също е поставено под сериозна въпросителна след нестабилния сезон, който направи с екипа на “шпорите”.

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Снимки: Gettyimages

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