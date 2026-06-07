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Томас Тухел не остана очарован от представянето на Англия срещу Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 13:41
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Селекционерът на Англия, Томас Тухел, заяви, че „трите лъва“ ще трябва да се представят по-добре, за да постигнат нещо повече на започващото след по-малко от седмица Световно първенство. Хари Кейн отбеляза единствения гол при трудната победа на Англия в гореща и накъсана контрола. Следващият мач на тима е срещу Коста Рика в сряда, а участието на Световното първенство започва срещу Хърватия на 17 юни. Германецът използва два напълно различни състава през двете полувремена в първата от двете контроли преди турнира и остана по-доволен от видяното след почивката, след като бе разочарован от подхода на някои играчи по-рано.

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„Приемам резултата“, заяви селекционерът на Англия след минималната победа. „Не съм супер щастлив. Второто полувреме ми хареса повече от първото. Мисля, че през втората част бяхме по-агресивни, както с топка, така и без нея, и създадохме малко повече. Имахме няколко добри полу-положения и добри пробиви в наказателното поле. Играхме по-подредено според позициите си и затова имахме по-висока скорост. През първото полувреме бяхме извън позициите си и играта беше твърде много „фрийстайл“. Това забави темпото ни и затрудни контрапресата, защото не бяхме там, където искахме, когато започвахме атаките. Това е накратко историята на мача.“

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Снимки: Gettyimages

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