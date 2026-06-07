Томас Тухел не остана очарован от представянето на Англия срещу Нова Зеландия

Селекционерът на Англия, Томас Тухел, заяви, че „трите лъва“ ще трябва да се представят по-добре, за да постигнат нещо повече на започващото след по-малко от седмица Световно първенство. Хари Кейн отбеляза единствения гол при трудната победа на Англия в гореща и накъсана контрола. Следващият мач на тима е срещу Коста Рика в сряда, а участието на Световното първенство започва срещу Хърватия на 17 юни. Германецът използва два напълно различни състава през двете полувремена в първата от двете контроли преди турнира и остана по-доволен от видяното след почивката, след като бе разочарован от подхода на някои играчи по-рано.

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

„Приемам резултата“, заяви селекционерът на Англия след минималната победа. „Не съм супер щастлив. Второто полувреме ми хареса повече от първото. Мисля, че през втората част бяхме по-агресивни, както с топка, така и без нея, и създадохме малко повече. Имахме няколко добри полу-положения и добри пробиви в наказателното поле. Играхме по-подредено според позициите си и затова имахме по-висока скорост. През първото полувреме бяхме извън позициите си и играта беше твърде много „фрийстайл“. Това забави темпото ни и затрудни контрапресата, защото не бяхме там, където искахме, когато започвахме атаките. Това е накратко историята на мача.“

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Снимки: Gettyimages