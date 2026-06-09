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Защитник на Англия ще играе с предпазна маска на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 09:30
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Защитникът на английския национален отбор по футбол Джед Спенс ще носи предпазна маска по време на Световното първенство, след като получи фрактура в челюстта в мач от Висшата лига през миналия месец, съобщава агенция Ройтерс.

Джед Спенс стана първият мюсюлманин с официален мач за Англия
Джед Спенс стана първият мюсюлманин с официален мач за Англия

25-годишният бранител на Тотнъм пострада при сблъсък с нападателя на Челси Лиъм Делап и трябваше да сложи маската още в последния двубой от сезона срещу Евертън.

„Малко е неудобно, но това е положението. Имам счупена челюст и затова трябва да я нося по време на турнира. Това е нещо, с което ще трябва да свикна. Ще минат три месеца, докато се възстановя напълно, така че това е дълго време. Беше болезнено, но за щастие играя футбол с краката си, а не с челюстта си. Така че всичко е наред“, заяви англичанинът пред медиите.

Джед Спенс направи дебюта си за „Трите лъва“ през миналата година и оттогава има пет мача с националната фланелка.

Тимът на Англия започва участието си на Мондиал 2026 срещу Хърватия на 17 юни, а останалите отбори в група L са Гана и Панама.

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Снимки: Imago

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