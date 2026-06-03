Оли Уоткинс: Понякога, когато нещо ти бъде отнето, осъзнаваш колко е важно за теб

Нападателят Оли Уоткинс вярва, че липсата му от лагера на националния отбор по футбол на Англия през март се е отразило положително на шансовете да бъде повикан за Световното първенство. 30-годишният играч на Астън Вила отбеляза 11 гола в 12 мача в края на сезона, извеждайки бирмингамци до трофея от Лига Европа и четвъртото място в шампионата на Англия. Силният завършек на кампанията донесе място на Уоткинс сред избраниците на Томас Тухел за Мондиала в Северна Америка, който ще бъде първи за него.

„Ако трябва да бъда честен, преди лагера през март започнах да влизам във форма. Вкарах важен гол и имах силни мачове срещу Лил в осминафиналите (на Лига Европа). Започвах да влизам във форма - мисля, че това беше положително за мен. Понякога, когато нещо ти бъде отнето, осъзнаваш колко е важно за теб и ти дава мотивация да се върнеш и да покажеш на хората какво можеш. Мениджърът вярваше в мен през цялото време, така че е е хубаво, че успях да му се отплатя с представянията и головете си, за да покажа, че заслужавам да бъда тук“, заяви Оли Уоткинс.

Нападателят на Вила ще спори с Айвън Тони като алтернатива на Хари Кейн, след като и двамата помогнаха на „Трите лъва“ да стигнат до финала на Европейското първенство през 2024 година.

„Мисля, че това е добре. Двамата с Айвън сме различни играчи, а това е необходимо - нужно ти е това разнообразие. В крайна сметка Айвън е доказан голмайстор, показал го е през цялата си кариера. Дори на последното Европейско имаше моменти, в които се нуждаехме от него. Аз също имах своите моменти в полуфинала (б.а. Уоткинс отбеляза победния гол в добавеното време за 2:1 срещу Нидерландия). Мисля, че е страхотно, че той е тук с нас, защото е страхотен реализатор“, каза Уоткинс.

Тимът на Англия ще започне участието си на Световното първенство на 17 юни срещу Хърватия, а останалите отбори в група L са Гана и Панама.

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