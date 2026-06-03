Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Оли Уоткинс: Понякога, когато нещо ти бъде отнето, осъзнаваш колко е важно за теб

Оли Уоткинс: Понякога, когато нещо ти бъде отнето, осъзнаваш колко е важно за теб

  • 3 юни 2026 | 11:35
  • 255
  • 0
Оли Уоткинс: Понякога, когато нещо ти бъде отнето, осъзнаваш колко е важно за теб

Нападателят Оли Уоткинс вярва, че липсата му от лагера на националния отбор по футбол на Англия през март се е отразило положително на шансовете да бъде повикан за Световното първенство. 30-годишният играч на Астън Вила отбеляза 11 гола в 12 мача в края на сезона, извеждайки бирмингамци до трофея от Лига Европа и четвъртото място в шампионата на Англия. Силният завършек на кампанията донесе място на Уоткинс сред избраниците на Томас Тухел за Мондиала в Северна Америка, който ще бъде първи за него.

„Ако трябва да бъда честен, преди лагера през март започнах да влизам във форма. Вкарах важен гол и имах силни мачове срещу Лил в осминафиналите (на Лига Европа). Започвах да влизам във форма - мисля, че това беше положително за мен. Понякога, когато нещо ти бъде отнето, осъзнаваш колко е важно за теб и ти дава мотивация да се върнеш и да покажеш на хората какво можеш. Мениджърът вярваше в мен през цялото време, така че е е хубаво, че успях да му се отплатя с представянията и головете си, за да покажа, че заслужавам да бъда тук“, заяви Оли Уоткинс.

Нападателят на Вила ще спори с Айвън Тони като алтернатива на Хари Кейн, след като и двамата помогнаха на „Трите лъва“ да стигнат до финала на Европейското първенство през 2024 година.

„Мисля, че това е добре. Двамата с Айвън сме различни играчи, а това е необходимо - нужно ти е това разнообразие. В крайна сметка Айвън е доказан голмайстор, показал го е през цялата си кариера. Дори на последното Европейско имаше моменти, в които се нуждаехме от него. Аз също имах своите моменти в полуфинала (б.а. Уоткинс отбеляза победния гол в добавеното време за 2:1 срещу Нидерландия). Мисля, че е страхотно, че той е тук с нас, защото е страхотен реализатор“, каза Уоткинс.

Тимът на Англия ще започне участието си на Световното първенство на 17 юни срещу Хърватия, а останалите отбори в група L са Гана и Панама. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мексико отнесе глоба дни преди откриването на Световното

Мексико отнесе глоба дни преди откриването на Световното

  • 3 юни 2026 | 11:15
  • 293
  • 0
Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

  • 3 юни 2026 | 11:12
  • 2422
  • 1
Близо 900 са дебютантите на Мондиал 2026

Близо 900 са дебютантите на Мондиал 2026

  • 3 юни 2026 | 11:11
  • 312
  • 0
Решаващ ден за бъдещето на Влахович

Решаващ ден за бъдещето на Влахович

  • 3 юни 2026 | 10:58
  • 920
  • 0
Реал Мадрид е близо до изходящ трансфер за 6 млн. евро

Реал Мадрид е близо до изходящ трансфер за 6 млн. евро

  • 3 юни 2026 | 10:47
  • 1016
  • 0
Германците пристигнаха в САЩ с редовен полет

Германците пристигнаха в САЩ с редовен полет

  • 3 юни 2026 | 10:31
  • 724
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 3680
  • 1
Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

  • 3 юни 2026 | 10:58
  • 2105
  • 5
Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

  • 3 юни 2026 | 11:08
  • 2750
  • 3
Бразилски нападател ще е първият нов в Левски

Бразилски нападател ще е първият нов в Левски

  • 3 юни 2026 | 07:58
  • 20447
  • 59
Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

  • 3 юни 2026 | 11:12
  • 2422
  • 1
В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

  • 3 юни 2026 | 09:49
  • 2751
  • 0