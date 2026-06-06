Гневни фенове на Англия: Това е фарс, не допускахме, че може да е толкова зле

Днешната контрола на Англия срещу Нова Зеландия във Флорида, беше определена като „фарс“ от недоволни фенове емигранти. Те се оплакаха от „спекулативни цени“ и грешен избор на стадион, които са довели до това поне 50 000 места да останат празни.

Проверката е от 23:00 часа българско време и е предпоследният мач на европейците преди стартирането на участието им на Мондиала срещу Хърватия на 17 юни.

Вместо да получат вдъхновяващ старт на американска земя, „трите лъва“ на капитана Хари Кейн бяха посрещнати от огромни празни сектори на гигантския стадион в знойната Тампа за приятелския мач срещу Нова Зеландия. Всъщност организаторите са били толкова притеснени от очертаващата се липса на атмосфера, че в последния момент са преместили много от феновете на по-добри места. Целта е била да ги съберат на едно място на огромния „Реймънд Джеймс Стейдиъм“, дом на отбора от НФЛ Тампа Бей Бъканиърс.

Междувременно цели сектори от горните етажи на 69-хилядния стадион бяха затворени, след като стана ясно, че събитието не привлича очаквания брой зрители за сблъсъка между четвъртия в ранглистата на ФИФА отбор на Англия и съперник, който е с 81 места по-назад.

Само часове преди началния съдийски сигнал все още се продаваха билети на цени до 300 долара за места близо до централната линия и 260 долара за подобна гледка, но много по-далеч от терена. Най-евтиният пропуск струваше 95 долара.

Гари Боничи, който се е преместил в Съединените щати преди 23 години, е платил 345 долара за себе си и 12-годишния си син. Той сподели: „Сложиха толкова високи цени, че много хора тук, които обичат играта, не можаха да си го позволят. Миналата седмица имахме местна среща на британци и много хора казваха: „Просто няма да платя толкова пари, за да гледам приятелски мач, дори и да е на Англия.“

Боничи, 63-годишен мениджър на компания за огради, родом от Чешър, а сега живеещ в Тампа, продължи: „Сега се наложи да разместват хората вътре в стадиона.“

„Ако бяха казали 75 долара за билет до терена на първия етаж, а след това от 50 до 30 долара с изкачването нагоре, честно казано, мисля, че щяха да спечелят повече пари и да запълнят поне половината стадион. Цялата работа е фарс. Няма нужда да спекулираш с цените за сметка на истински заинтересованите хора.“

Съобщава се, че над 400 000 британци живеят във Флорида постоянно или временно. Повечето са в централната част на „Слънчевия щат“, особено в Орландо и Тампа, и на юг около Маями. Най-малко 20 000 души, живеещи постоянно там, са в радиус от няколко мили от стадиона.

Supporting our #ThreeLions at the Raymond James Stadium tomorrow? 🏟️



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Фил Пийчи, който е бил „винаги на Уембли“, докато е живял в Лондон, сподели, че му се е наложило да подари резервен билет, защото не е могъл да го продаде сред голямата си емигрантска общност в Орландо.

„Щях да си помисля, че ще направят всичко възможно най-евтино, за да предизвикат интерес и хората да положат усилия да дойдат“, каза той. „Сега трябваше да разместват нас, за да изглежда стадионът по-пълен.“

„Имах резервен билет и успях да го подаря. Никой, когото познавам, не прояви интерес да го купи. „Реймънд Джеймс“ е огромен. Никога нямаше да го напълнят, но можеше да се очаква, че ще стигнат поне до половината. Защо не направиха билетите по 20 долара за деца или нещо подобно?“

Друг предполагаем гаф, цитиран от феновете, е началният час в 16:00 часа местно време на напълно открит стадион, където няма сянка от безмилостното слънце на Флорида. Силната влажност ще накара прогнозираната температура от 33°C да се усеща като 40°C.

Лес Лийсън, на 52 години, и американската му съпруга са платили 350 долара лири за два билета на горен етаж, но местата им са били сменени с по-долни, за да бъдат по-близо до другите фенове и да се подобри атмосферата.

„Това, което се случи, е срамно“, каза той. „Мислех, че може да е зле, но не съм си представял, че ще е толкова зле. Въпреки че в крайна сметка се озовахме на много по-добри места.“

That laugh 😂



Harry Kane's in the mood 🔥 pic.twitter.com/lHjeGcaeRC — England (@England) June 6, 2026

„Купих си билет за този мач, защото знаех, че никога няма да мога да си позволя да гледам Англия срещу, да речем, Хърватия, където билетът е лесно 1000 долара. Жена ми взе тези места и първоначално те бяха почти на най-високата точка.“

„И ѝ казах, знаеш ли, вероятно ще се изпържим, но каквото, такова. Но постоянно ѝ повтарях, че така или иначе ще можем да слезем и да седнем, където си поискаме, когато мачът започне. Ако някой охранител ме спре, ще му кажа: „Хайде, приятел, това не е комедия. Искаш ли да погледнеш всички празни седалки?“

Мачът с Нова Зеландия е първият от двете контроли на тима. Следващата е срещу Коста Рика в Орландо на 10 юни, където капацитетът на стадиона е 25 500 места.

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