Англия 0:0 Нова Зеландия, Кейн с първи голям шанс

Европейският вицешампион Англия и Нова Зелания играят при 0:0 в контрола от подготовката си за предстоящия Мондиал 2026, който стартира идната седмица.



Проверката е на терена на един от домакините на световните футболни финали - САЩ, където вече се намират и двете селекции, отброяващи дните до голямото начало. Първият съдийски сигнал на стадион "Реймънд Джеймс" в Тампа, щата Флорида, прозвуча и в 23:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите двубоя в реално време.

Интересното бе, че Томас Тухел избра да не започне с нито един представител на английския шампион и финалист в Шампионската лига Арсенал. Вместо това германският специалист привика под рамките на вратата титулярния си страж Джордан Пикфорд от Евертън, както и Стоунс и Гехи от подгласника в Премиър лийг Манчестър Сити. Все пак Тухел имаше шампионски характер в единайсеторката си и там бяха носителите на Лига Европа Морган Рдожърс и Оли Уоткинс от Астън Вила, Маркъс Рашфорд от испанския първенец Барселона, както и головата машина Хари Кейн, който тази година стигна до дубъл в Германия с Байерн (Мюнхен).

За съперника от Нова Зеландия атаката бе разпределен да оглави Крис Ууд, който много добре познава противниковия състав, тъй като той е една от звездите на Нотингам Форест, който изигра един доста турболентен сезон в английския елит. Халфът Марко Стаменич също трябваше да се ориентира добре с атмосферата на противниковия лагер, тъй като той носи фланелката на състезаващия се в структурите на английската футболна пирамида тим на Суонзи. Интересен факт е, че селекционерът Дарън Бейзли е родом от Обединеното кралство, като от началото на ХХI век специалистът живее в островната държава, а през 2015 г. заради големите си залуги към местния футбол приема новозеландско гражданство.

За никого във Флорида не бе изненада, че "трите лъва" стартираха с изнесена преса, отказвайки да се оповават на приятелския формат на срещата и по-малко от 120 секунди след началото Спенс спечели за своите ъглов удар след залъгващо центриране.



В 5-ата минута дойде и първият удар в срещата. Хендерсън стреля от границата на пеналтерията, но тук имаше комична развръзка, тъй като халфът на англичаните прати коженото кълбо в тялото на своя съотборник Оли Уоткинс и атаката пропадна.



В 6-ата минута "кивитата" също опитаха нещо интересно и агресивната игра тяло в тяло доведе до опасно отнемане и приближаване до вратата, пазена от Пикфорд, но в крайна сметка контраатаката пропадна след прибързан пас.



В 8-ата минута Хендерсън имаше по-точна проява, а играч в бял спортен екип изчисти в корнер. При изпълнението на корнера Стоунс засече с глава, но там бранител на "кивитата" се намеси.



В 10-ата минута видяхме индивидуална битка с привкус на Премиър лийг. Новозеландецът Крис Ууд от Нотингам Форест влезе в пеналтерията на англичаните, а там след неубедителна индивидуална изява той бе спрян след намеса на Марк Геи от Манчестър Сити.



В 15-ата минута Оли Уоткинс опита марковия си удар от дистанция, но го направи прекалено несериозно и топката профуча встрани от вратата.



В 18-ата минута Хари Кейн имаше своя пъви голям шанс тази вечер и отправи шут, след който последва впечатляваща намеса от страна на новозеландския страж Макс Крокомбе.



Около средата на полувремето двата тима се оттеглиха за почивка за вода заради горещото време във Флорида. След подновяването на играта новозеландците опитаха бързо да наранят съперника, който все още не бе напълно завърнал се ментално на терена. Гарбът стреля и можеше да нарани "трите лъва", но Пикфорд внимаваше, а това се превърна в първия точен изстрел за страната от югозападната част на Тихия океан.



Като цяло последваха няколко минути силен футбол за символичните гости, които за първи път от старта на сблъсъка се изнесоха в половината на съперника и единствен вратарят Макс Крокомбе се намираше зад централната линия. Тези събития не доведоха до реална опасност и съвсем скоро европейските вицешампиони поеха отново инициативата, а Оли Уоткинс се откъсна по фланга и прати ювелирно подаване в пеналтерията, което Крокамбе се хвърли и улови на време преди да бъде нанесен фаталния шут.

АНГЛИЯ 0:0 НОВА ЗЕЛАНДИЯ, контрола



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Англия: 1. Джордан Пикфорд, 26. Джаръл Куанса, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Геи, 25. Джед Спенс, 16. Коби Мейну, 14. Джордан Хендерсън, 17. Морган Роджърс, 19. Оли Уоткинс, 11. Маркъс Рашфорд, 9. Хари Кейн

Селекционер: Томас Тухел



Нова Зеландия: 1. Макс Крокомбе, 2. Тим Пейн, 16. Фин Сърман, 5. Майкъл Боксал, 13. Либерато Какаче, 6. Джо Бел, 10. Джо Бел, 8. Марко Стаменич, 11. Илайджа Джъст, 9. Крис Ууд, 7. Матю Гарбет

Селекционер: Дарън Базели



НАЧАЛО: 6 юни 2026 г. (събота) | 23:00 часа

СТАДИОН: "Реймънд Джеймс", Тампа (Флорида, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Н. Саймън

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