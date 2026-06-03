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  3. Шиърър призова Тухел да извади Белингам за старта на Световното

Шиърър призова Тухел да извади Белингам за старта на Световното

  • 3 юни 2026 | 11:41
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Шиърър призова Тухел да извади Белингам за старта на Световното

Легендарният нападател на Англия Алан Шиърър призова мениджъра Томас Тухел да започне Световното първенство с Морган Роджърс в титулярния състав на мястото на Джуд Белингам. Той се застъпи за офанзивния полузащитник на Астън Вила, който направи впечатляващ сезон с екипа на бирмингамци, за разлика от Белингам, който страдаше от контузии и направи противоречива кампания с Реал Мадрид. Бившият полузащитник на Борусия Дортмунд обаче е смятан за титуляр в селекцията на германеца.

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“В момента Роджърс е на върха и смятам, че той трябва да започне и ще видим какво ще се случи с Белингам. Той имаше един или два проблем с контузии, а Роджърс се представи много добре. Той беше фантастичен, много талантлив и си спечели мястото на Световното първенство. Да се надяваме, че ще се справи много, много добре. Искам да кажа, че единайсеторката, която ще започне турнира, не е тази, която ще играе във всеки един мач. Ако има мениджър, който може да се справи с играчите и има смелостта да вади големи имена, то това е Тухел. Със сигурност нещата са много различни от Световното през 1998 година, когато едни и същи хора започваха всяка единайсеторка”, заяви Шиърър.

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Снимки: Gettyimages

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