Белингам трябва да се бори за мястото си, напомни Тухел

Селекционерът на Англия Томас Тухел бе категоричен, че звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам няма запазено място в титулярния състав на националния тим. "Той трябва да се бори за мястото си. Ние имаме 14 или 15 потенциални титуляри, ролите винаги могат да се сменят", отговори германският треньор пред британските медии на въпрос дали Белингам има запазено място в тима.

22-годишният халф игра само в четири от квалификационните мачове на Англия, като пропусна и последните контроли заради възстановяването си от мускулна контузия. Той влече като резерва в последната проверка срещу Нова Зеландия (1:0).

"На тренировките изглежда, че е във форма. Мисля, че сега е в идеален момент, защото успя да почине и наистина има желание да се върне на терена", каза още Тухел, цитиран от БТА.

Англия ще играе последната си контрола срещу тима на Коста Рика на 10 юни, а след това в групата си на Световното първенство ще се изправи срещу Хърватия, Гана и Панама.

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