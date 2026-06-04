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Тухел: Да направим нещо специално

  • 4 юни 2026 | 05:29
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Тухел: Да направим нещо специално

Селекционерът на Англия Томас Тухел подчерта решимостта си да изведе „Трите лъва“ до успех на Световното първенство, настоявайки, че спечелването на турнира е единствената цел за неговия отбор. Докато Англия се готви за пореден опит да спечели първия си голям международен трофей от 1966 г. насам, Тухел насърчи своите играчи и фенове да приемат предизвикателството, вместо да се плашат от очакванията. Германският треньор, който пое отбора с цел да донесе отличия, даде ясно да се разбере, че амбициите на тима надхвърлят просто достигането до късните етапи на състезанието.

Той заяви: „Целта ни е ясна – искаме да станем световни шампиони. Не бива да се страхуваме да говорим за това. Целта е пред очите на всички. Искаме да добавим втора звезда към фланелката на Англия и това трябва да бъде нашият фокус от първия ден.“

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Тухел също така изтъкна важността на сплотеността и отборния дух, припомняйки си съвет, който е получил от бивш световен шампион.

Той добави: „Наскоро разговарях с някой, който е печелил Световното първенство, и едно нещо се открои. Той каза, че качеството между отборите на четвъртфиналите и финала често е много сходно. Това, което отличава шампионите, е единството, готовността да се борят един за друг и да поставят отбора на първо място.“

Наставникът на Англия вярва, че създаването на силна връзка в отбора може да бъде разликата между поредния пропуск и исторически триумф.

Той добави: „Когато една група стане нещо повече от съотборници и развие истинска връзка, могат да се случат специални неща. Това е средата, която се опитваме да изградим. Всеки трябва да бъде напълно отдаден на общата цел.“

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Англия е в група L заедно с Хърватия, Гана и Панама и е широко смятана за фаворит за преминаване към елиминационната фаза.

Отборът е базиран във Флорида преди турнира, използвайки тренировъчния лагер, за да се адаптира към климатичните условия, очаквани по време на състезанието.

Подготовката продължава с приятелски мач срещу Нова Зеландия, преди още една загряваща среща срещу Коста Рика.

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Снимки: Gettyimages

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