Тухел: Да направим нещо специално

Селекционерът на Англия Томас Тухел подчерта решимостта си да изведе „Трите лъва“ до успех на Световното първенство, настоявайки, че спечелването на турнира е единствената цел за неговия отбор. Докато Англия се готви за пореден опит да спечели първия си голям международен трофей от 1966 г. насам, Тухел насърчи своите играчи и фенове да приемат предизвикателството, вместо да се плашат от очакванията. Германският треньор, който пое отбора с цел да донесе отличия, даде ясно да се разбере, че амбициите на тима надхвърлят просто достигането до късните етапи на състезанието.

Той заяви: „Целта ни е ясна – искаме да станем световни шампиони. Не бива да се страхуваме да говорим за това. Целта е пред очите на всички. Искаме да добавим втора звезда към фланелката на Англия и това трябва да бъде нашият фокус от първия ден.“

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Тухел също така изтъкна важността на сплотеността и отборния дух, припомняйки си съвет, който е получил от бивш световен шампион.

Той добави: „Наскоро разговарях с някой, който е печелил Световното първенство, и едно нещо се открои. Той каза, че качеството между отборите на четвъртфиналите и финала често е много сходно. Това, което отличава шампионите, е единството, готовността да се борят един за друг и да поставят отбора на първо място.“

Наставникът на Англия вярва, че създаването на силна връзка в отбора може да бъде разликата между поредния пропуск и исторически триумф.

Той добави: „Когато една група стане нещо повече от съотборници и развие истинска връзка, могат да се случат специални неща. Това е средата, която се опитваме да изградим. Всеки трябва да бъде напълно отдаден на общата цел.“

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Англия е в група L заедно с Хърватия, Гана и Панама и е широко смятана за фаворит за преминаване към елиминационната фаза.

Отборът е базиран във Флорида преди турнира, използвайки тренировъчния лагер, за да се адаптира към климатичните условия, очаквани по време на състезанието.

Подготовката продължава с приятелски мач срещу Нова Зеландия, преди още една загряваща среща срещу Коста Рика.

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Снимки: Gettyimages