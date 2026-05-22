Кой е фаворитът на феновете за победа в скока на дължина на Диамантената лига в Сямън

  • 22 май 2026 | 11:07
Световният бронзов медалист в скока на дължина в зала от тази зима Божидар Саръбоюков ще направи своя втори старт за летния сезон в събота на Диамантената лига в Сямън, Китай. Преди седмица възпитаникът на Димитър Карамфилов завърши втори на Диамантената лига в Шанхай с 8.07 м, където беше изпреварен единствено от Матия Фурлани с 8.43 м.

Известният атлетически профил в Инстаграм Jumpers World попита атлетическите фенове кой ще спечели Диамантената лига в Сямън, като тримата фаворити са Матия Фурлани, Божидар Саръбоюков и Милтиадис Тентоглу. Има и четвърти избор, където може да се посочи друго име.

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд
До момента повечето фенове дават предимство за италианеца Фурлани, за когото са гласували 45 процента (б.а. към 11:00 българско време на 22 май). 26 процента от гласовете са за българската надежда Саръбоюков. За Тентоглу са гласували 24 процента, а 5 процента от гласовете са за отговора “друг”.

Варненският лекоатлет Петър Недялков влезе в престижния “Клуб 2025“ на “Успелите деца на България“

