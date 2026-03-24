Божидар Саръбоюков: Имам глад за успехи, но не мога да кажа, какво ще постигна

Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) получи днес чек с парична премия от Българска федерация по лека атлетика. Паричен стимул имаше и за неговия треньор Димитър Карамфилов. Саръбоюков застана пред медиите след награждаването.

“Сега ще почина 10 дни и след това започва тежката подготовка, защото нямам много време до летния сезон. Има доста силни турнири, на които трябва да се представя отново добре.

В момента сме събран един голям екип от хора, които наистина искат да правят нещо. Виждам, че тези хора милеят за атлетиката и аз няма как да не изпитвам удоволствие да го правя. Дори тези хора да ги няма, аз ще се боря, ще се мъча и ще гоня тези медали, с които ме виждате в момента. Но друго е, когато имате здраво рамо.

Разбира се, че желанието ми се покачва. Имам глад, но не мога да кажа какво ще постигна, защото видяхме, че хората имаха очаквания да стана първи и това не се случи. Така че каквото и да кажа, това е състезание”, каза Саръбоюков.

Снимки: Борислав Цветанов