ММС награди с парични премии Саръбоюков, Начева и техните треньори

Министерството на младежта и спорта награди с парични премии младите ни таланти в леката атлетика Божидар Саръбоюков и Александра Начева за представянето им на Световното първенство в зала в Полша. Бронзовият медалист в скока на дължина Саръбоюков получава 15 000 евро, а Начева, която се завърна след тежка контузия с осмо място в тройния скок, е наградена с 5100 евро.

С парични премии са отличени и треньорите на двамата състезатели Димитър Карамфилов и Стойко Цонов. Наградите са отпуснати от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

"От името на екипа на БФЛА, както и от името на атлетите и треньорите им, изразяваме нашата искрена благодарност за предоставените премии, които са силен стимул за още по-високи спортни постижения, коментира президентът на федерацията Георги Павлов. - Тази подкрепа не само признава положения труд и отдаденост, но и вдъхновява цялата ни общност да продължава да се развива и да защитава достойно името на българската лека атлетика".