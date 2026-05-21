Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

  • 21 май 2026 | 15:32
  • 464
  • 0
Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

Част от най-добрите ни състезатели в хвърлянията ще участват в международния турнир „Дионисополис“ в Балчик на 23 май (събота). Надпреварата се организира ежегодно от семейство Андрееви и СКЛА „Черно море-2005“ - Балчик, с подкрепата на Община Балчик и Българската федерация по лека атлетика.

Звездата на местния клуб Валентин Андреев ще бъде сред водещите имена в сектора за хвърляне на чук. Медалистът от Младежките олимпийски игри и европейски първенства при подрастващите е отказал участие на турнир в чужбина, за да зарадва балчишката публика. Цялото семейство Андрееви е ангажирано със състезанието. Сестрите на Вальо - близначките Симона и Теодора, ще се състезават в хвърлянето на чук при девойките под 18 г., а организацията на турнира е в ръцете на Десислава и Андриан Андрееви. Сред местните звезди е и Димо Андреев, който европейски вицешампион в хвърлянето на чук при юношите под 18 г. от 2024 г. Той е сред потенциалните ни участници на световното първенство в Орегон.

„Надявам се да имаме подходящо време и състезателите да могат да се реализират. Очаквам да видим покриване на нормативи за участие на двете първенства за подрастващи - в Орегон и Риети, каза Андриан Андреев. - Всяко състезание за нас е празник - като треньори и като организатори. Това е възможност да видим труда си реализиран. Пожелавам успех на участниците в събота.“

Това лято в Риети, Италия, предстои европейското първенство за юноши и девойки под 18 г., а в Орегон, САЩ, ще се проведе световният шампионат за юноши и девойки под 20 г.

Програмата на турнир „Дионисополис“ включва 14 дисциплини, а стартът е в 9:00 часа на 23 май на полигона за хвърляния в Балчик.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Оманяла отдава блестящата си форма през 2026 г. на Южна Африка и промени в тренировките

Оманяла отдава блестящата си форма през 2026 г. на Южна Африка и промени в тренировките

  • 20 май 2026 | 16:27
  • 1443
  • 0
Яви, Черотич и Чемутай в зрелищен сблъсък на Prefontaine Classic

Яви, Черотич и Чемутай в зрелищен сблъсък на Prefontaine Classic

  • 20 май 2026 | 15:33
  • 363
  • 0
Александра Начева открива сезона в Пловдив

Александра Начева открива сезона в Пловдив

  • 20 май 2026 | 14:13
  • 1602
  • 0
Шеста африканска титла мотивира Йего за Пекин 2027 и Лос Анджелис 2028

Шеста африканска титла мотивира Йего за Пекин 2027 и Лос Анджелис 2028

  • 20 май 2026 | 14:07
  • 628
  • 0
Крипа преследва трета титла на Европейската купа на 10 000 метра

Крипа преследва трета титла на Европейската купа на 10 000 метра

  • 20 май 2026 | 13:43
  • 859
  • 0
Батоклети се цели в нова историческа победа на Купата на Европа на 10 000 метра

Батоклети се цели в нова историческа победа на Купата на Европа на 10 000 метра

  • 20 май 2026 | 13:26
  • 422
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 38505
  • 135
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 4178
  • 2
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 21134
  • 22
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 6247
  • 2
Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

  • 21 май 2026 | 14:41
  • 4737
  • 7
Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

  • 21 май 2026 | 14:00
  • 4561
  • 8