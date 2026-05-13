Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

Звездата ни в скока на дължина Божидар Саръбоюков поставя началото на летния сезон с участие в най-комерсиалната верига турнири в леката атлетика – Диамантена лига.

Първият старт за Саръбоюков е тази събота в Шанхай, а зрителите ще могат да проследят участието му НА ЖИВО в ефира на MAX Sport 1.

Специален гост в студиото ще бъде дългогодишният национален състезател в тройния скок Златозар Атанасов. Неговите анализи зрителите ще чуят и по време на самия коментар в тандем със спортния журналист Иван Чешанков.

Началото на студийната програма е в 12:00 часа.