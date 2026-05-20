Божидар Саръбоюков срещу трима световни шампиони на Диамантената лига в Сямън

Трима световни шампиони ще бъдат съперници на европейския първенец на скок дължина в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сямън (Китай) на 23 май (събота).

Националният рекордьор в дисциплината откри летния сезон с второ място в първия старт от най-престижната лекоатлетическа верига в Шанхай на 16 май с резултат 8.07 метра.

Надпреварата в Сямън започва в 14:18 часа българско време, а Саръбоюков ще се изправи срещу едни от най-големите имена в дълги скок в последните години, сред които са настоящият световен шампион от Токио 2025 и победител в Шанхай Матия Фурлани (Италия), двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 Милтиадис Тентоглу (Гърция) и световният първенец от Доха 2019 и сребърен медалист от Токио 2025 Таджей Гейл (Ямайка).  

Сред съперниците на българина ще бъдат и олимпийският вицешампион от Париж 2024 и световен вицешампион от Будапеща 2023 Уейн Пинок (Ямайка), настоящият азиатски шампион Шу Хън (Китай), както и медалистите от световни първенства Шъ Юхао (Китай) и Лиъм Адкок (Австралия).

Всички опити на Саръбоюков, както и цялото състезание, ще бъдат излъчени на живо по MAX Sport 1 на 23 май от 14:00 часа. Студийната програма започва 15 минути по-рано, а специален гост ще бъде финалистката от световни, европейски първенства и трикратна световна шампионка за ветерани в скока на дължина Магдалена Христова.

