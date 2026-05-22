Ромел Глейв с 9.88 секунди на 100 метра и победа над Джейкъбс в Савона

Британският спринтьор Ромел Глейв постигна изключително бързо време от 9.88 секунди в бягането на 100 метра по време на международния турнир в Савона, част от Световния атлетически континентален тур с “бронзов етикет”, който се проведе в сряда.

Бронзовият медалист от Европейското първенство през 2024 г. на 100 метра беше най-бърз в сериите с време 10.00 секунди, също подпомогнато от вятър (+2.6 м/с). Във финала той триумфира с 9.88 (+2.7 м/с), оставяйки зад себе си конкуренти от ранга на действащия европейски шампион Марсел Джейкъбс.

Глейв спечели с една десета пред колумбиеца Ронал Лонга, който финишира за 9.98. Джейкъбс също направи обещаващ старт на сезона след 2025 г., белязана от контузии. Той се класира трети с 10.01, докато се подготвя за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, където ще се стреми към трета поредна титла.

Чарли Добсън, който ще се опита да превърне сребърния си медал на 400 метра в златен в Бирмингам, записа обещаващо време от 20.26 за победата на 200 метра. Това беше първото му състезание в тази дисциплина от три години насам.

Силното представяне на британските атлети беше допълнено от Алистър Чалмърс, който спечели бягането на 400 метра с препятствия при дебюта си за сезона с време 48.64, въпреки че намали темпото след последното препятствие.

След героичното си представяне на Световното първенство за щафети в Габороне, където пробяга последния пост за 48.34 секунди и помогна на Ирландия да се класира за Световното първенство по лека атлетика през 2027 г. в щафетата 4х400 метра, Шарлийн Модсли впечатли с контролирана победа и на 400 метра индивидуално.

В първото си индивидуално състезание на открито за сезона Модсли постигна личен рекорд от 50.52 секунди. С това тя подобри и рекорда на турнира от 50.71, поставен от действащата олимпийска шампионка Марилейди Паулино през 2021 г.

Световната шампионка в зала Зайнаб Досо откри своя индивидуален сезон на открито с победа на 100 метра с време 11.07, изпреварвайки британката Имани-Лара Лансикуот (11.12). Европейският шампион Леонардо Фабри спечели тласкането на гюле с резултат 21.88 м.

Европейският шампион от 2022 г. Асиер Мартинес от Испания победи на 110 метра с препятствия с леко подпомогнато от вятъра време от 13.34 (+2.2 м/с). Унгарката Лука Козак надделя над финландката Саара Кескитало на 100 метра с препятствия, съответно с 12.86 срещу 12.88 секунди.

17-годишната Алесия Суко, която има право да участва на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в родината си Риети това лято, изравни личния си рекорд, както и националния рекорд на Италия за девойки под 18 и под 20 години с време 13.14, класирайки се на шесто място.

Сред другите акценти бяха победата на португалеца Жозе Карлос Пинто на 1500 метра с рекорд на турнира от 3:33.36, изпреварвайки своя канадски тренировъчен партньор Кийрън Лъмб (3:33.95), както и успехът на украинката Виктория Ткачук на 400 метра с препятствия с време 55.72.

Снимки: Gettyimages